Unity – Après la tempête, le PDG John Riccitiello débarqué

Début septembre, Unity s’est embourbé dans une véritable shitstorm après avoir publié de nouvelles conditions tarifaires. Outre l’augmentation du coût d’utilisation de ses outils, c’est surtout la façon dont cette augmentation allait toucher ses utilisateurs qui avait fait réagir.

En effet, la nouvelle tarification allait non seulement toucher les projets à venir, mais aussi ceux déjà en développement, et même les jeux déjà parus. De quoi bouleverser le financement de la production de tous ces jeux, puisque les conditions à l’arrivée n’étaient plus les mêmes que celles au commencement des projets. Sans compter que cette nouvelle facturation, basée sur le nombre d’installations des jeux, allait être mesurée et contrôlée par Unity lui-même, sans tellement de transparence.

Un coup en dessous de la ceinture pour beaucoup de studios, et notamment pour beaucoup de studios indépendants, dont les dirigeants n’ignoraient pas la nature : plusieurs d’entre-eux, dont le PDG John Riccitiello, ont en effet revendus plusieurs milliers d’actions quelques jours avant les annonces, conscients de l’impact que pouvait avoir une telle décision sur l’image de l’entreprise.

Et cela n’a pas manqué. L’industrie s’est montrée vent debout contre ces nouvelles conditions, de nombreux développeurs indépendant ont alors annoncé « switcher » vers d’autres moteurs, quitte à y perdre beaucoup de temps, et surtout de l’argent. D’autres, à l’instar du développeur de Cult of the Lamb, avaient décidé de retirer leurs jeux des boutiques numériques pour éviter cette « taxe » sur les installations, mais surtout pour protester. Des décisions radicales, mais qui n’auraient eu que peu d’impact économique, les revenus d’Unity reposant aujourd’hui surtout sur le jeu mobile.

Néanmoins, l’image publique de la société fut très abimée, et Unity a dû faire machine arrière. Ce rétropédalage n’aura pas suffi, et on apprend aujourd’hui que l’artisan du (des ?) scandale(s), John Riccitiello, prend sa retraite. Une décision qui vise à apaiser les marchés. C’est Jim Whitehurst, ex-PDG d’IBM, qui occupe désormais le siège de PDG d’Unity.

John Riccitiello était aussi celui qui, après une année record pour Unity et 1,4 milliards de dollars de revenus pour 2022, avait licencié quelques 900 employés en 2023. Bon vent.