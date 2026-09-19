Physint, l’ambition ultime de Hideo Kojima ?

Xbox a profité du Tokyo Game Show pour présenter son futur catalogue de jeux. Et quand certains de ces titres sont attendus pour un avenir très proche, d’autres demeurent dans la plus grande inconnue. En disant cela, on pense avant tout au projet de Hideo Kojima : Physint. Depuis ses locaux, l’homme a ainsi évoqué le titre qui a fait la récente actualité, ravivant les critiques autour de Sony. Le jeu devait en effet être édité par le constructeur, jusqu’à ce que ce dernier l’abandonne en cours de route.

Physint a son rôle principal

Mais qu’importe la participation du géant japonais : quand on s’appelle Kojima, on a forcément des prétendants. Xbox, par exemple, a su exploiter l’occasion, ce qui ne surprendra personne au vu de sa participation dans l’autre projet du réalisateur : le jeu d’horreur OD – KNOCK. Un titre pour lequel aucune information bien concrète nous a été fournie, mais dont “le développement se porte bien”, comme on nous l’a rappelé l’émission.

Tout ce que l’on sait de ce dernier se résume finalement à un trailer diffusé il y a quelques mois et à son casting porté par Hunter Schafer et Sophia Lillis. Sur ce point, Physint n’est pas plus démuni puisqu’il concentre les participations de l’acteur coréen Don Lee, de la Japonaise Minami Hamabe et de l’Australienne Charlee Fraser (vue notamment dans Furiosa). Des noms que l’on nous avait déjà dévoilés précédemment. En revanche, pour le rôle-titre, Kojima Production gardait encore le silence.

Et la surprise est de taille : c’est à Bill Skarsgård (Ça, Nosferatu…) qu’il revient. L’interprète, se disant fan du créateur japonais, a même pu poser au côté de Fraser pour les besoins d’un poster laissant supposer que l’intrigue tournera autour d’une dualité. Mais, ce qui est le plus intéressant dans ce que l’on voit, c’est la phrase “la prochaine guerre froide commence” qui attire le regard. Elle reste encore un peu mystérieuse, mais elle cadre bien avec les déclarations de Kojima, qui disait vouloir revenir avec ce jeu au genre de l’infiltration-espionnage.

L’apogée d’une carrière ?

Au-delà de ce symbolisme, Physint est porteur d’une double ambition. D’après son auteur, ce sera non seulement un jeu révolutionnaire dans le domaine qui est le sien, mais aussi l’aboutissement d’une carrière ayant commencé il y a quarante ans maintenant. Et les attentes seront nombreuses, surtout auprès des admirateurs du bonhomme. Cependant, il faudra s’armer d’une grande patience, le jeu ne devant pas voir le jour avant 2030. C’est du moins ce qui en est dit.

Un temps long qui devrait nous amener donc à relativiser l’annonce. Il est vrai que tout cela promet du bon. Surtout dans l’intention : Kojima poursuit son intention de brouiller la frontière entre le cinéma et le jeu vidéo, et ce depuis Metal Gear. Il a continué à expérimenter avec Death Stranding, en invitant notamment des acteurs à la réputation internationale (Léa Seydoux, Mads Mikkelsen…). L’évolution est là et, nul doute, qu’avec son perfectionnisme, Kojima puisse donner naissance à quelque chose de remarquable. Seulement, il ne s’agit que de potentiel et les ambitions peuvent parfois aboutir à certaines désillusions.

Xbox a choisi de spéculer sur cet avenir, en se fiant à un homme qui semble être destiné à occuper un rôle clé dans la stratégie de la société. Quant à Sony, il a sans doute préféré éviter le risque, d’autant que Death Stranding 2 (selon les sources de Bloomberg) n’aurait pas répondu aux attentes du constructeur en termes de vente. Qui a raison ? En tout cas, à l’heure qu’il est, les deux visions s’entendent…