Kojima annonce une série animée Death Stranding

Hideo Kojima a annoncé le 13 novembre la production d’une série animée tirée de l’univers de Death Stranding, qui sera diffusée sur Disney+ en 2027.

Dans un auditorium bondé lors de la présentation Disney+ Originals Preview, Hideo Kojima et le réalisateur Takayuki Sano sont montés sur scène pour annoncer que la dernière extension de la franchise Death Stranding prendrait la forme d’une série animée, nommée provisoirement Death Stranding Isolations, à destination de la plateforme de streaming de Disney en 2027. Réalisée dans un style d’animation 2D traditionnel dessiné à la main, la série est actuellement en production chez E&H Production. Le character designer est Ilya Kuvshinov, illustrateur d’origine russe basé à Tokyo, connu pour avoir créé les personnages de Ghost in the Shell: SAC 2024 et Wonderland.

Death Stranding Isolations racontera une histoire totalement inédite, distincte de celles des jeux vidéo. La série à venir suivra un jeune homme et une jeune femme qui se lancent dans une aventure quelque part en Amérique du Nord, alors que Sam Porter Bridges traverse le continent afin de mettre fin à l’isolement causé par la catastrophe du Death Stranding. Les premiers éléments de l’histoire révélés par Kojima Productions sont cryptiques : « Un vieil homme cherche à sauver le monde par des voies qui s’écartent de la connexion prônée par Bridges. Une guerrière veut créer un monde livré à une guerre permanente. Un garçon nourrit une rancune tenace contre Sam. Une jeune fille accepte sa solitude. Au bord de l’extinction de l’humanité, alors que la fin du monde se profile, leurs destins et leurs espoirs se croisent : une autre histoire de Death Stranding est sur le point de commencer. »

Kojima Productions avait déjà annoncé en septembre un long métrage d’animation dont le titre de travail est Death Stranding Mosquito. Un premier teaser du film, qui sera réalisé par Hiroshi Miyamoto (Pretty Cure Dream Stars) et scénarisé par Aaron Guzikowski (Raised by Wolves) a été dévoilé. Un film « live action » Death Stranding, annoncé en 2022, a été confié au réalisateur Michael Sarnoski.

Agé de 62 ans, Hideo Kojima est un cinéphile averti. Il a lié au long de sa carrière de nombreuses amitiés avec des acteurs et réalisateurs, notamment le Danois Nicolas Winding Refn (Drive). Des acteurs renommés tels que Norman Reedus, Elle Fanning ou Léa Seydoux ont prêté leur voix et leurs traits aux personnages de Death Stranding et Death Stranding 2: On the Beach.