OD – Hideo Kojima connait l’art de se faire désirer

Nous avons enfin des nouvelles du prochain titre signé Kojima Productions, OD. N’ayez pas de faux espoirs. Pas de trailer, encore moins une date de sortie, mais une interview d’Hideo Kojima pour le média Entertainment Weekly à l’occasion des 25 ans du groupe Xbox.

Rappelons que le jeu avait été annoncé fin 2023 durant les Game Awards. Les prémices du projet semblent remonter à plus loin, avec la démo P.T sortie en 2014 à l’occasion de la promotion du jeu Silent Hills. Comme les dernières productions du studio, le jeu met en avant un casting d’acteurs confirmés, à l’instar de Sophia Lillis, Hunter Schafer et Udo Kier.

La grève des acteurs survenue en juillet 2023 avait mis un point d’arrêt au projet, mais un trailer en septembre dernier nous semblait de bon augure pour amorcer la suite. Que nenni ! Hideo Kojima ne nous donne pas grand-chose, en dehors d’une image du jeu, et n’hésite pas à faire l’éloge de sa créativité, qui semble échapper à certains d’entre nous selon ses dires.

« J’ai présenté mon projet à de nombreuses personnes, aux grandes entreprises, mais aussi aux entreprises émergentes. Toutes m’ont dit la même chose. Elles m’ont dit que j’étais fou, qu’elles ne comprenaient vraiment pas le concept et qu’elles ne seraient pas en mesure de le réaliser. »

Heureusement pour lui, Phil Spencer, ancien patron d’Xbox, avait volé à son secours en expliquant comprendre tout le génie du personnage. Déclaration approuvée par la toute récente PDG du groupe américain, Asha Sharma.

Xbox, une confiance sélective

La nouvelle directrice générale d’Xbox explique que les talents créatifs sont multiples au sein de la structure américaine, et qu’elle souhaite laisser de la place à Hideo Kojima pour parfaire son titre. La confiance semble de mise concernant le projet OD et la Kojima Productions, mais on ne peut pas en dire autant des studios affiliés au giron Xbox.

En effet, le groupe traverse une période de crise, entre la scission entre Xbox et Microsoft, et les potentielles fermetures des studios Double Fine, Compulsion Games et Ninja Theory. Travailler avec Kojima est un choix facile pour Xbox quand on connaît sa popularité. De plus, la communication qui porte sur un tout nouveau concept du genre et que seul le groupe américain semble avoir compris peut attiser la curiosité des joueurs.

L’information, la plus importante à nos yeux, est que Hideo Kojima semble vouloir rendre le genre de l’horreur accessible à tous. Il met en avant une volonté de créer l’expérience horrifique ultime, tout en mettant en place un dispositif permettant aux plus frileux de continuer à jouer. Un nouveau coup marketing qui motivera sûrement les plus méfiants d’entre nous à se lancer. Tout cela reste mystérieux, mais n’est-ce pas l’effet voulu ?