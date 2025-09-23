tt

OD, Le mystérieux jeu d’Hideo Kojima refait surface avec un trailer oppressant

OD Kojima Productions - Trailer Septembre 2025

Ninof

Dresseur de Pokémon avant même de savoir lire, aventurier parcourant toutes les régions de Kanto à Lothric. Fan de RPG, cinéphile et grand lecteur de romans policiers/fantastiques.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test Borderlands 4 – Le retour des aventuriers de l’Arche perdus !

Test Gloomy Eyes – Moi ce que j’aime, c’est les monstres

Test Everybody’s Golf Hot Shots – La licence au fond du trou