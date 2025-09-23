OD, Le mystérieux jeu d’Hideo Kojima refait surface avec un trailer oppressant

Près de deux ans après son annonce officielle, OD, la mystérieuse collaboration entre Kojima Productions et Xbox, refait surface durant le livestream « Beyond the Strand », célébrant les 10 ans du studio. Le nouveau trailer, diffusé à cette occasion, plonge directement les spectateurs dans l’ambiance particulière et angoissante du projet encore bien énigmatique.

Pas de gameplay, mais une ambiance pesante

Ce trailer, dépourvu de séances de gameplay, nous montre un point de vue à la première personne, et possède quelques similitudes avec PT, la démo du projet avorté Silent Hills qui avait marqué tant de joueurs. L’atmosphère est particulièrement pesante, construite autour du son omniprésent d’un « toc-toc » frappé à une porte, un son si central qu’il figure même dans le titre du trailer et qui, visiblement, jouera un rôle clé dans l’intrigue.

Cette dernière reste délibérément cryptique. Le background textuel du trailer cache les mots les plus importants, ne laissant que des bribes d’information. Tout ce que l’on sait, c’est que le personnage incarné par l’actrice Sophia Lillis doit allumer des bougies, guidé par une carte glissée sous la porte, indiquant : « Allumez les feux pour célébrer leurs … ». Le reste de la bande-annonce distille des images dérangeantes : musique au piano anxiogène, bruits d’ambiance stressants, et des bougies, dont certaines prennent la forme de bébés fondus, une signature visuelle qui ne manquera pas de rappeler les dernières productions de Kojima Productions, Death Stranding.

Une exclusivité incertaine et toujours pas de date de sortie

Des bébés dans des situations saugrenues, un casting prestigieux (en plus de Sophia Lillis, on sait que Hunter Schafer et Udo Kier sont également de la partie), et un trailer énigmatique : aucun doute, nous sommes bien face à un jeu estampillé Kojima Productions. Le studio a confirmé que le jeu tournerait sous Unreal Engine 5, n’ayant pas l’autorisation d’utiliser le Decima Engine, moteur maison de Guerilla Games, appartenant à Sony, pour cette collaboration avec Xbox.

Autre point d’interrogation majeur : l’exclusivité. Bien qu’il s’agisse d’une collaboration avec Xbox, aucune annonce formelle n’a été faite, et la porte reste ouverte à une sortie sur d’autres plateformes, comme la PlayStation 5. Une possibilité renforcée par la déclaration de Phil Spencer :

« Nous avons un objectif : donner vie à la vision de Kojima pour tous les joueurs. »

Par ailleurs, la participation du réalisateur Jordan Peele (connu pour Get Out, Us ou Nope) à la création d’OD a été confirmée. Lors de l’événement, rien de précis n’a été mentionné concernant son rôle, si ce n’est qu’il travaille sur « une autre partie de l’expérience ». Cela laisse la porte ouverte à diverses interprétations : implication dans l’univers narratif du jeu, conception d’autres cinématiques, ou même une extension du projet vers un format cinématographique ou sériel, à l’image des tentatives passées de lier jeux et autres médias, comme Quantum Break. Hideo Kojima avait décrit OD comme étant « un jeu, et dans le même temps un film, et dans le même temps une nouvelle forme de média ». Ce n’est pas ce trailer qui nous en apprendra plus à ce sujet.