Marvel’s Blade – Les crocs de sortie malgré la crise chez Xbox ?

Annoncée en 2023 lors des Game Awards, l’adaptation en jeu vidéo des aventures du plus vampire des héros Marvel, Blade, reste encore très discrète aujourd’hui. En 3 ans de temps, nous n’avons que quelques concepts arts à nous mettre sous la dent et la fameuse bande-annonce de révélation de 2023. Depuis, plus rien. Développé conjointement par Bethesda et Arkane Lyon sous le giron de Microsoft, le pire est à craindre pour Marvel’s Blade, notamment depuis l’arrivée d’Asha Sharma à la tête de Xbox. Plusieurs studios de développement sont en danger et Arkane Lyon semble, lui aussi, être sur la sellette. Mais Todd Howard, PDG de Bethesda, se veut rassurant concernant le futur d’Eric Brooks.

Un nouvel écran de fumée made in Microsoft ?

C’est dans un article du média Entertainment Weekly que Todd Howard évoque fébrilement le cas de Marvel’s Blade. Sans donner plus d’indications, le PDG de Bethesda assure que le jeu est entre de bonnes mains et que ce qu’il a eu la chance de voir de Blade est encourageant pour la suite du développement.

« Je ne suis pas autorisé à dire quand nous en verrons davantage, mais j’ai vu des choses pas plus tard qu’hier et l’équipe d’Arkane fait un travail vraiment, vraiment excellent. »

Le simple fait de voir des choses n’est pas réellement encourageant et, en 3 ans de travail et d’absence de la scène vidéoludique, nous nous demandons si le développement de Marvel’s Blade bat vraiment son plein. Car, hasard du calendrier, cette déclaration faite par Todd Howard date du 21 mai dernier, soit avant les annonces de « reset » et de restructuration d’Xbox. Additionné à plusieurs rumeurs et bruits de couloir indiquant qu’Arkane Lyon pourrait subir le même sort qu’Arkane Austin, le sort de Marvel’s Blade est plus que jamais dans le flou.

D’autant plus que le jeu Marvel n’a pas fait d’apparition lors de l’Xbox Games Showcase de 2026, ce qui a alimenté les discours et les craintes autour de l’annulation de Marvel’s Blade et de la fermeture d’Arkane Lyon. Une fois encore, les équipes de Microsoft se veulent rassurantes, notamment Matt Booty, directeur du contenu chez Xbox, qui indique que d’autres temps forts autour des différents jeux en développement arriveront au cours de l’année. Blade fera-t-il l’objet d’une conférence à part entière ? L’espoir est permis.

L’écurie Marvel comme dernier rempart contre la fermeture ?

Avec une marque aussi vendeuse que Marvel, est-ce que Microsoft aurait un intérêt à fermer les portes d’Arkane Lyon et, donc, de jeter aux oubliettes le projet Marvel’s Blade ? Rien n’est moins sûr. Même si Marvel arrive encore et toujours à se démarquer au box-office (Thunderbolts et Les 4 Fantastiques ayant relativement bien fonctionné), du côté du jeu vidéo, la licence a un peu plus de mal à garder le cap. Marvel’s Spider-Man et Marvel Rivals font office de porte-étendard de la marque sur consoles et PC, mais n’oublions pas le funeste destin du jeu Black Panther et, chez les voisins DC Comics, celui de Wonder Woman.

Les super-héros font-ils toujours vendre ? C’est la réelle question à se poser, car si Peter Parker et ses toiles plaisent au plus grand nombre, cela va peut-être moins de soi avec un héros comme Blade. En dehors de sa présence au casting de Marvel Rivals, la dernière apparition de Blade remonte à 2004 dans le très dispensable Blade: Trinity. Blade a-t-il encore suffisamment d’aura pour attirer les joueurs ? Le talent d’Arkane et Bethesda sera-t-il suffisant pour attirer les fans de Marvel et de TPS d’action-aventure ? Marvel’s Blade n’a-t-il pas perdu d’avance face aux griffes de James « Wolverine » Howlett ?