Black Panther – Toujours plus de licenciements du côté d’EA

À peine un mois après l’annonce de l’annulation de projets Titanfall chez Respawn, Electronic Arts refait parler de lui par l’intermédiare de sa présidente, Laura Miele. Une fois n’est pas coutume, il s’agis de bien mauvaises nouvelles. Le jeu Black Panther est annulé et Cliffhanger Games, le studio tiers d’EA chargé du développement, fermera ses portes.

Ce projet, annoncé en 2023, en même temps que les débuts du studio, se voulait être une fidèle adaptation de comics du héros du Wakanda, mais surtout le théâtre de nouvelles technologies narratives exploitant potentiellement le système Nemesis importé des jeux l’Ombre du Mordor et l’Ombre de la Guerre par Kevin Stephens, un ancien de Monolith Productions à la tête du projet.

Si Laura Miele assure qu’Electronic Arts continue de soutenir Motive et son projet de jeu Iron Man, on ne peut s’empêcher de repenser aux paroles du CEO Andrew Wilson de l’an dernier qui ne pouvait que sous-entendre une perte de confiance vis-à-vis de la licence Marvel. Perte de confiance justifiée quand on regarde l’évolution du succès au box-office de ses films (840 millions d’entrées aux US pour Avengers: Endgame contre 150 millions pour Captain America: Brave New World).

« Nous […] nous éloignons de la création de futures licences dont le succès ne serait pas garanti dans notre industrie en plein changement. » Andrew Wilson

Même en jeux vidéo, Marvel affiche des résultats en dents de scie : le succès de Marvel Rivals et la réussite des jeux Spider-Man de Sony ne sauraient faire oublier la catastrophe Marvel’s Avengers, jeu service ayant entraîné une perte de 63 millions de dollars pour Square Enix. Constat similaire pour la licence DC : entre la déception Suicide Squad: Kill the Justice League et ses 200 millions de dollars de perte et la fermeture de Monolith Productions (le monde est petit) responsable du développement du jeu Wonder Woman, la popularité des super-héros semble sur le déclin.

En plus de l’annulation du jeu Black Panther, la section mobile d’EA est également touchée par des licenciements. Si le nombre total d’employés concernés par cette vague de licenciements n’a pas été révélé, IGN l’estime plus faible que celle du mois dernier ayant touché Respawn. Ceux-ci devraient pouvoir bénéficier de nouveaux postes au sein d’EA, une action que l’éditeur a souvent entrepris afin de renforcer ses effectifs sur des projets qu’ils estiment plus fiables.

Reste à savoir si le jeu Marvel 1943: Rise of Hydra atteindra le bout de son développement pour permettre à Black Panther d’apparaître dans un jeu solo ou si ce héros devra se contenter de jeux multijoueur comme Fortnite ou Marvel Rivals.