Black Panther – Le jeu et un nouveau studio annoncés par EA

Electronic Arts vient de publier un communiquer pour nous annoncer l’ouverture d’un nouveau studio interne, Cliffhanger Games. Une structure dirigée par Kevin Stephens, qui a dirigé Monolith Productions notamment pendant le développement des (très bons) jeux issus de l’univers du Seigneur des Anneaux, L’Ombre du Mordor et L’Ombre de la Guerre. A ses côtés œuvreront des vétérans de l’industrie ayant pu travailler sur les licences Halo, God of War ou Call of Duty. Des habitués du AAA, donc.

Mais le faire-part de naissance de cette nouvelle structure n’était que le prétexte pour annoncer le projet que porte Cliffhanger Games : un jeu basé sur le comic book Black Panther !

« Nous nous engageons à livrer aux fans une expérience Black Panther authentique et définitive, à leur offrir d’avoir la main et plus de contrôle sur leur histoire qu’ils ne l’ont jamais eue dans un jeu à composante narrative. Le Wakanda est un bac à sable vraiment diversifié pour un Super Héros, et notre mission est de développer un univers épique pour les joueurs qui aiment Black Panther, et souhaitet explorer le Wakanda autant que nous » – Kevin Stephens

Inutile de présenter Black Panther, le Batman de chez Marvel, dont la popularité a explosé grâce au film éponyme porté par Chadwick Boseman en 2018. Le film fut un immense succès commercial et populaire, et permit de porter (également via un marketing malin de Marvel) la parole des afro-américains qui purent alors comme rarement se projeter dans le héros, T’Challa.

Des valeurs que le studio Cliffhanger Games veut faire vivre, déclarant à propos du lancement de la production du titre :

« C’est une opportunité incroyablement rare que de construire une nouvelle équipe autour des valeurs de diversité, de collaboration et d’émancipation » – Kevin Stephens

On avait pu penser EA fâché avec Disney après que ce dernier a mis fin de façon anticipé à l’exclusivité qu’Electronic Arts avait sur les jeux Star Wars, on voit qu’il n’en n’est rien, au contraire, puisqu’outre ce Black Panther, EA travaille également sur un jeu Iron Man via Motive Studio, autre structure interne.

Marvel, quant à lui, semble vouloir squatter les consoles (parce que le cinéma lui réussit moins ?). En effet, après Midnight Suns au printemps dernier, c’est Spider-Man 2 qui sort en exclusivité sur PlayStation à la rentrée, puis, toujours pour Sony, un jeu Wolverine, en attendant les Iron Man et Black Panther cités ci-dessus… Sans même parler du succès mobile de l’an dernier, qui continue son petit bonhomme de chemin, Marvel Snap, et du mystérieux projet de Skydance New Media, le studio d’Amy Henning (Uncharted) teasé l’an dernier, et au générique duquel Black Panther figurera aussi…

Il est évidemment trop tôt pour qu’une fenêtre de sortie pour Black Panther ou même les machines concernées soient annoncées, mais aussitôt que nous en saurons plus, vous serez les premier informés !