L’IA comme cure de jouvence ? CD Projekt ouvre la « voix » avec The Witcher

Il y a des monstres que même Geralt de Riv ne peut affronter. Le temps qui passe, les blessures et les changements qu’ils imposent en font partie. Pour son retour dans The Witcher 3: Songs of the Past, le célèbre sorceleur va pourtant bénéficier d’un petit coup de pouce technologique plutôt inattendu : l’intelligence artificielle. Mais derrière cette nouvelle qui pourrait alimenter une énième polémique sur l’utilisation de l’IA se cache une histoire bien plus humaine qu’il n’y paraît.

Une voix qui a vécu son lot d’aventures

Pour comprendre cette décision de CD Projekt RED, il faut d’abord parler de Jacek Rozenek. Depuis les débuts de la franchise, le comédien prête sa voix à Geralt dans les versions polonaises des jeux. Une interprétation devenue indissociable du personnage pour toute une partie des joueurs.

Mais en 2019, l’acteur est victime d’un AVC qui le laisse incapable de parler pendant plusieurs mois. Après un long travail de rééducation, il parvient progressivement à retrouver le chemin des studios. Un retour qui n’a toutefois rien d’une promenade dans les plaines de Toussaint : sa voix a changé, devenant notamment plus grave et plus rauque.

C’est précisément là que se situe le problème pour CD Projekt RED. Songs of the Past prenant place à la même époque que l’aventure originale (quelque temps après les événements de Blood and Wine plus précisément), les nouvelles répliques de Geralt risquaient de détonner au milieu des milliers de dialogues enregistrés une dizaine d’années plus tôt.

Plutôt que de remplacer Rozenek, le studio a donc choisi une troisième voie : faire appel à Respeecher, une entreprise spécialisée dans les technologies vocales, afin de retravailler ses nouvelles performances avec l’aide de l’IA.

L’IA, cette fois-ci, ne joue pas les remplaçantes

Contrairement à certains usages controversés de l’intelligence artificielle, il ne s’agit pas ici de générer des dialogues à la place d’un comédien. Jacek Rozenek enregistre bien lui-même ses répliques. L’IA intervient ensuite pour rapprocher leur rendu de sa voix d’origine, à partir de ses anciennes performances.

L’acteur a d’ailleurs donné son accord à cette démarche et semble pleinement l’assumer. Interrogé sur le sujet, il explique avoir une grande confiance envers les créateurs du jeu pour rapprocher sa voix de celle qui était la sienne 12 ans auparavant, lors de la sortie initiale de The Witcher 3.

Le travail n’a d’ailleurs rien d’automatique. Selon Dmytro Vasylets, spécialiste de la synthèse vocale chez Respeecher, plusieurs dizaines d’heures ont été nécessaires pour entraîner les modèles et ajuster les résultats. Les émotions, les cris, les rires ou encore les nuances de colère représentent autant de difficultés que l’IA ne sait pas reproduire parfaitement sans intervention humaine.

Une potion magique qui n’est pas automatique

Faut-il pour autant y voir la preuve que l’IA peut résoudre les problèmes de l’industrie du doublage ? Certainement pas. CD Projekt RED lui-même reconnaît que le sujet est sensible et présente cette utilisation comme un cas particulier, l’un des rares ou l’IA peut sembler être une solution éthique.

« Pour les projets à venir, si l’on considère que Geralt vieillit et que sa voix devient plus grave, cela ne nous pose absolument aucun problème. Le souci concerne davantage cette situation particulière, dans laquelle nous avons côte à côte sa voix d’il y a douze ans et celle d’aujourd’hui. Cette différence pourrait sortir les joueurs de leur immersion et les détourner de leur expérience de jeu. »

Le studio n’envisage notamment pas de reproduire cette opération sur la voix anglaise de Geralt, interprétée par Doug Cockle. Mais cette histoire rappelle une chose essentielle : derrière chaque voix emblématique se trouve un véritable interprète, avec son parcours, ses fragilités et parfois ses accidents de vie.

L’IA ne devrait jamais devenir un prétexte pour se passer systématiquement de ces talents. Et pour que Geralt nous ramène 10 ans en arrière, il suffit juste d’un peu de technologie, d’un comédien déterminé et d’un studio qui n’a pas oublié qui se cache derrière le médaillon du loup.