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Ubisoft Barcelone sabordé malgré le succès d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Des licenciements chez Ubisoft Barcelone malgré le succés d'Assassin's Creed Black Flag Resynced

Parangonnage

Amoureux de l’immersion et des expériences qui nous bousculent. Issu du monde cruel de la pub et du marketing, je mets aussi ma plume au service de la seule chose qui compte vraiment : le jeu vidéo évidemment.

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Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Jaquette du jeu Assassin's Creed Black Flag Resynced

    • Développeur :

      Ubisoft

    • Genre : Aventure/Action
    • Date de sortie : 09/07/2026
    PS5PCXbox SeriesSwitch 2Switch...

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