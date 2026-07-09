id Software en pleine descente aux enfers suite à une vague de licenciements

Microsoft et Xbox semblent se faire les spécialistes du licenciements de masse par les temps qui courent. Après avoir remercié des employés du studio Obsidian et que d’autres comme lui sont sur la pente glissante, le géant américain vient de designer sa nouvelle cible : id Software. Alors que l’extension du très bon Doom: The Dark Ages vient tout juste de sortir, et que ZeniMax et Microsoft avaient assuré que la licence Doom faisait partie des priorités des studios impliquées, cette décision peut paraître pour le moins étrange et contradictoire. D’autant qu’ID Software avait encore de belles idées à réaliser.

ID Software n’échappe pas aux foudres d’Xbox

Après le passage de Microsoft et Xbox, ce ne sont pas moins de 136 employés qui se sont vu remercier. Suivant le gargantuesque plan de restructuration mis en place par Asha Sharma, les développeurs de Doom se sont vu amputer d’une partie de leurs effectifs, avec comme raison les résultats décevants de Doom: The Dark Ages. Nettement moins satisfaisants que ceux de Doom Eternal, les résultats de The Dark Ages se sont retrouvés quelque peu amoindris par sa présence dans le Game Pass. Un ancien dirigeant d’id Software souligne le fait que cet ajout dans le catalogue Xbox a bel et bien permis à des millions de joueurs de massacrer des démons aux côtés du Doom Slayer, mais cet essai ne s’est malheureusement pas suffisamment soldé par un achat.

Cette perte chez ID Software pourrait également entraîner plus d’inconvénients. Les développeurs de Quake et de Doom étant à l’origine de la création du moteur id Tech, un moteur graphique aux qualités indéniables utilisé sur le premier Call of Duty, la série des Wolfenstein, mais aussi des Doom, l’utilisation de ce moteur par des tiers pourrait être plus complexe que prévu.

Les équipes d’ID Software (et MachineGames) connaissent l’architecture de l’id Tech et cette technologie est réputée dans le milieu du jeu vidéo pour être l’une des plus stables, sûres et qualitatives. En réduisant les effectifs, et donc les talents capables de ces prouesses, Microsoft et Xbox sont probablement en train d’enterrer l’une des meilleures équipes de développement du monde du jeu vidéo.

Un futur tué dans l’oeuf

Alors que le DLC de Doom: The Dark Ages vient tout juste de sortir, les équipes d’id Software étaient au travail sur de nouveaux projets qui ne verront probablement jamais le jour.

Nous nous rappelons tous la sombre histoire derrière le potentiel reboot de la licence Perfect Dark. Suite à la fermeture du studio The Initiative engagé dans cette entreprise, la marque créée par Rare était donc de nouveau disponible sur le marché et id Software n’a pas attendu très longtemps avant de mettre la main dessus. Les parents de Doom auraient donc eux aussi essayé de proposer un reboot ou une sorte de requel des aventures de Joanna Dark tournant sur l’id Tech.

Suite à la conclusion des aventures du Doom Slayer version dark fantasy, les développeurs d’id Software se seraient penchés sur le développement d’un nouveau jeu Doom orienté coopération et/ou multijoueur. L’une des premières infos concernant cet opus concerne le retour de l’arsenal de Doom 1 et 2 et un esprit plus proche de l’opus de 1993. Une sorte de Quake Arena version démoniaque ? Malheureusement, nous n’en sauront pas plus à ce sujet, sauf si Microsoft et Xbox respectent leur promesse de poursuivre l’aventure Doom.

Enfin, une nouvelle création originale aurait dû pointer le bout de son nez. Présenté comme un John Wick dans un univers de science-fiction rendant hommage aux polars noirs des années 50 et 60, ce projet sans nom aurait dû faire la part belle aux affrontements au corps-à-corps et à courte distance à l’aide d’armes à feu façon Keanu Reeves ou Equilibrium.

Espérons que cette bien triste nouvelle n’impact en rien les suites de Doom et de Wolfenstein très attendues par tous les amateurs de FPS. Encore une fois, les créateurs se trouvent sacrifiés sur l’autel de la finance, de bien grands talents s’en vont et nous leur souhaitons beaucoup de courage pour la suite de leur parcours.