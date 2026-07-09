IO Interactive – Le développement de Project Fantasy se poursuit au prix d’un sacrifice

Un succès ne suffit pas à garantir sa pérennité ou son attractivité, et le cas d’IO interactive est relativement probant. Car, fort de l’aura gagnée avec le tout récent et encensé 007 First Light, le studio danois doit tout de même composer avec le départ de son associé mis à notre connaissance il y a peu pour son nouveau projet. Un fait, déjà relaté ici-même, qui est aujourd’hui agrémenté de quelques détails supplémentaires.

Le Project Fantasy continue…

Project Fantasy, c’est le projet un peu audacieux d’IO Interactive. Et peut-être parce qu’il sort des standards du développeur, il est également vu comme un pari assez risqué. Un statut qui n’a donc pas favorisé le regard de son partenaire qui, selon les informations dévoilées par Jason Schreier de Bloomberg, n’était nul autre que Xbox. Ce qui est plus que crédible, étant donné la situation dans laquelle se trouve le constructeur et les éléments qui nous parviennent régulièrement à son sujet.

Évidemment, ce retrait posait des questions sur la suite de son exécution. Certes, l’entreprise danoise rassurait quant à la poursuite de la production en excluant la possibilité d’une annulation. Seulement, il y avait des interrogations sur les moyens mis en place pour assurer sa continuité. Ce qui est maintenant réglé : IO Interactive reprend entièrement la main sur son œuvre, qui sera ainsi auto-éditée.

Un défi qui se corse ?

Le projet a donc, un potentiel certain. Toutefois, ce potentiel a un prix et pour qu’il soit transformé en réussite, la société a dû trancher dans ses effectifs. Car, comme annoncé précédemment, IO interactive va très prochainement procéder à des licenciements. Mais ce que l’on ignorait alors c’est que ces licenciements (dont les chiffres demeurent inconnus) sont les conséquences d’une plus large mesure.

En effet, il y a quelques jours, on apprenait via un communiqué (publié sur X) la fermeture de leur studio basé à Istanbul. Ouvert en 2023, il était destiné à appuyer les développements des productions phares de la société tel le dernier 007 First Light. Concomitamment, sa présence permettait de pourvoir aux développeurs locaux un emploi de choix. Malheureusement, ce n’aura tenu que trois années.

“Ce sont des décisions difficiles, mais nécessaires, afin d’assurer l’avenir à long terme d’IO Interactive en tant que l’un des rares développeurs et éditeurs AAA totalement indépendants, ainsi que pour offrir à Project Fantasy les meilleures bases possibles pour réussir grâce à notre passion et à notre vision. Project Fantasy est un jeu, un univers et une propriété intellectuelle auxquels nous nous consacrons pleinement, et nous sommes impatients de partager cette passion avec vous.”

Une décision avant tout motivée par un instinct de survie ? En tout cas, ce que vit actuellement IO Interactive, d’autres l’ont déjà vécu… et bien d’autres le vivront encore. L’actualité est en cela révélatrice : l’industrie traverse une crise et la confiance dans ceux qui dominaient jusqu’à présent le champ vidéoludique commence peu à peu à s’effriter, si bien que certains studios qui en dépendaient se retrouvent dans l’obligation de s’adapter dans la mesure du possible.

Mais, malgré les remous que cela entrainent, ce n’est peut-être pas un mal. Du moins, pour la création. Ce sera probablement l’occasion pour les développeurs de s’approprier leurs œuvres et pourquoi proposer de nouvelles pépites. Serait-ce le cas avec ce Project Fantasy ? On ne demande qu’à voir…