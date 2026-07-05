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Fin du jeu physique chez Sony, purge Xbox à venir et fermetures de stores – Ce qu’il ne fallait pas manquer cette semaine

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broccomilie

Rédactrice Web spécialisée dans le domaine du jeu vidéo. Amoureuse de légumes verts, de RPGs et de point'n'clicks depuis mon plus jeune âge.

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