Obsidian va-t-il être le prochain sacrifié de la purge Xbox ?

Le grand ménage chez Xbox n’en finit plus de faire des vagues, et la liste des studios menacés s’allonge de jour en jour. Après Arkane, Double Fine, Compulsion Games, Ninja Theory et Undead Labs, c’est au tour d’Obsidian Entertainment de se retrouver au cœur des rumeurs, avec deux versions de l’histoire qui s’opposent frontalement.

Selon The Game Business, le studio derrière Avowed et The Outer Worlds 2 négocierait actuellement avec Microsoft pour échapper à une fermeture pure et simple. Le média évoque un sentiment partagé en interne : certaines équipes auraient l’impression de payer les pots cassés des mauvaises performances de Call of Duty.

Même si les ventes réelles d’Avowed et de The Outer Worlds 2 avaient été multipliées par cinq, cela n’aurait toujours pas suffi à compenser le recul des revenus de Call of Duty, la franchise occupant une place si centrale dans les finances de la firme que le reste de son catalogue en paraît dérisoire. Certain·es salarié·es jugent d’ailleurs vaine la stratégie consistant à fermer des studios comme celui à l’origine de State of Decay pour réinjecter les budgets ailleurs, estimant qu’aucune somme d’argent ne garantit la naissance d’un succès critique.

« To confuse your enemies, first confuse yourself. »

Quelques heures à peine après la publication de cet article, Jason Schreier a pris la parole sur Bluesky pour contredire ces informations. D’après lui, aucune négociation de ce type n’est en cours, et le studio ne serait absolument pas menacé de fermeture, contrairement à ce qu’affirme The Game Business. Il précise toutefois que de nombreux détails autour de ces licenciements restent flous et qu’une clarification est attendue en début de semaine prochaine. Ni Xbox ni le studio concerné n’ont réagi publiquement à ces informations contradictoires pour le moment.

Il n’est pas exclu que les deux versions se rejoignent finalement : le chaos interne qui règne chez Microsoft en ce moment laisse penser que la situation a pu évoluer entre les différentes prises de contact des sources. Studios fermés, licenciements, contrats annulés…

Derrière les éléments de langage rassurants des dernières communications de Xbox, c’est bien une brutale remise à zéro de toute la division que prépare son nouveau capitaine, et il est difficile de ne pas avoir le sentiment que la firme fonce droit dans le mur en détruisant autant de savoir-faire au sein de grands studios qui ont pourtant déjà fait leurs preuves.