Obsidian Entertainment épinglé pour violation du code du travail

De nouveaux bruits en provenance de l’écosystème Xbox viennent une fois encore trouver le chemin de nos oreilles. Et non, il ne s’agit cette fois pas de fermetures éventuelles de studios. Cependant, ce n’est pas plus glorieux puisque ces informations pointent la lumière sur certains abus qui auraient eu lieu au sein des locaux d’Obsidian Entertainment, le studio à l’origine de Fallout : New Vegas, The Outer Worlds ou encore Avowed.

Le code du travail bafoué ?

Tout est parti de Reddit où un utilisateur du nom de macken_zee a mis en lumière une affaire touchant ledit studio : une plainte formulée par un certaine Victoire Turner, qui a notamment officié sur le développement de Outer Worlds 2. Ensuite relayé par les médias spécialisés tel Gamesradar, le grief renseignerait quant au climat défavorable qui semble planer dans les locaux du studio californien.

Obsidian serait ainsi coupable d’un grand nombre d’infractions à l’endroit du code travail. Heures supplémentaires non rémunérées, compensations de fin de contrats non pourvues ou encore suppressions de pauses… Tels sont les motifs sur lesquels se portent la plainte déposée une première fois en octobre 2025 avant d’être modifiée en janvier 2026, qui, d’ailleurs, est une action non pas exclusive à la personne de Turner, mais caractérisée comme étant « collective ».

L’objectif serait d’obtenir justice pour que la masse salariale lésée par l’ensemble des nuisances nées de la gestion néfaste d’Obsidian. Rien de plus censé… Seulement, et évidemment, les faits reprochés sont contestés par le principal intéressé, qui semble avoir une autre explication sur la chose. Ainsi, selon l’entreprise, s’il y a bien quelques exceptions et atteintes à la norme, c’était bel et bien avec le consentement des employés (du moins, était-ce le cas pour les pauses). Une défense, culpabilisante vis-à-vis de l’employé, qui donnera gain de cause au développeur ? On ne demande qu’à voir.

Malheureusement, de manière générale, l’affaire n’est pas un cas isolée. Nous nous rappelons notamment de ce qui est survenu il y a quelques mois avec Gunzilla Games où les voix des employés s’étaient élevées pour réclamer le salaire que la société ne leur avait apparemment pas versé. Un exemple de plus qui viendra appuyer les dysfonctionnements qui existent dans l’industrie du jeu vidéo, et d’autant plus chez les gros noms dont dépendent la production de grosses réalisations.