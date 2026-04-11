tt

Gunzilla Games (Off the Grid) ne paierait pas ses employés – Début d’un feuilleton polémique ?

Gunzilla Games (Off the Grid) accusé de ne pas payer ses employés

broccomilie

Rédactrice Web spécialisée dans le domaine du jeu vidéo. Amoureuse de légumes verts, de RPGs et de point'n'clicks depuis mon plus jeune âge.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Test Life is Strange: Reunion – L’appel de la nostalgie

Test Origament – Pas de quoi se plier en quatre

Test Tom Clancy’s The Division Resurgence – La division se met les joueurs dans la poche