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Il ne fait pas bon être un MMO sous le tranchoir de Microsoft

The Elder Scrolls Online tranché en deux par Microsoft

Sreex

Rescapé de la terrifiante industrie du sacro saint Jeu Vidéo, je peux aimer n'importe quel jeu qui ose faire les choses à fond. Joueur invétéré de MMO depuis la tendre enfance, mais également cinéphile et lecteur assidu de tout ce qui contient des images.

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