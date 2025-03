Edge of Memories – Midgar se lance dans l’action-RPG

Le studio français à l’origine de l’apprécié Edge of Eternity revient avec une nouvelle proposition, qui, sur plus d’un aspect, possède des points communs avec son aîné. Déjà, on le verra sans mal, il y a cet intitulé aux accents similaires : Edge of Memories. Ensuite, c’est l’univers lui-même qui le rapprochera de son aîné puisqu’il s’agira tout simplement du même.

Ainsi, c’est dans une volonté d’apporter une continuité à l’œuvre précédente et de construire une mythologie plus élargie que Midgar Studio façonnera, main dans la main avec son nouvel éditeur Nacon, son nouveau volet. Un épisode qui, à la différence d’Edge of Eternity, explorera plutôt le genre du action-RPG, orientant ainsi son style de combat vers les affrontements en temps réel. Une manière de viser un public beaucoup plus large et séduire les « frileux » du tour par tour ?

Quoi qu’il en soit, voilà ce qui attend le joueur : le monde dans lequel évoluera l’héroïne Eline et ses deux camarades n’a plus rien d’attrayant et d’enjoué. Au contraire, il se meurt, gangréné par une espèce d’hostilité véhiculée par un fléau nommé Corrosion. Tout, dans ce monde (que ce soit animaux, humains ou végétaux) s’est mué en de véritables abominations. Abominations dont la destruction nous incombera bien évidemment.

Edge of Memories arrive avec, à ce qu’il semble, deux promesses (au moins) : offrir un périple coloré, et donc un univers engageant, ainsi qu’une aventure définie par le mouvement et l’action. La recette idéale ? Peut-être… Toutefois, si certains semblent curieux de voir le résultat, d’autres ont exprimé des avis plutôt mitigés, blâmant, au vu des premières images diffusées, une qualité visuelle assez passable.

Alors, que doit-on en attendre ? La réponse se dessinera dans le courant de l’automne 2025 où le titre sortira sur PS5, Xbox Series et PC (Steam). Cependant, une chose est sûre : le casting chargé de donner naissance au jeu s’annonce plus que séduisant. Car oui, quand on a le concours de personnalités ayant contribué à la création d’œuvres fortement plébiscitées ( à l’instar de Yasunori Mitsuda qui a contribué à la bande-son de Chrono Trigger ou la scénariste de Nier Sawako Natori), il y a de quoi espérer quelque chose de viable.