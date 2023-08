Xenoblade Chronicles – Un avenir riche en surprises ?

Un an après la sortie du troisième opus sur Switch, la série Xenoblade Chronicles refait parler d’elle à l’occasion d’une petite note (dont sa traduction est à retrouver sur un blog de fan) pour le moins intéressante. Celle-ci, contenue sur le livret de l’édition limitée de la bande-son originale, semble évoquer le futur de la franchise et laisse ainsi entrevoir une certaine piste pour la suite.

C’est alors une quasi-certitude, la saga continuera bien, même si il aurait été étonnant du contraire. La saga est devenue en effet trop importante et sa communauté de joueurs n’est certainement pas négligeable pour qu’elle s’arrête maintenant. En fait, depuis son lancement en 2010 sur Wii, elle s’est vite imposée comme une pièce essentielle dans le portefeuille de Nintendo. Cependant, si on peut évoquer un avenir, on ne peut également s’empêcher de penser à ce qu’il pourrait être. Des questions légitimes (quoique un peu précipitées) auxquelles le créateur et directeur de Monolith Soft, Tetsuya Takahashi, vient donc d’apporter un petit élément de réponse.

Il s’agit de mots qui donneront vraisemblablement lieu à diverses interprétations au sein de la communauté : la prochaine entrée devrait, si l’on en croit les mots partagés, être « très différente ». Ainsi, en haut lieu, on voudrait opérer une évolution. Et c’est une bonne chose. En tout cas, la déclaration est encourageante, car, même si dans l’immédiat la formule semble suffire (et on se référera notamment à ce que l’on en a pensé du dernier périple ), elle s’essoufflera évidemment un jour. Tout comme la volonté d’innover. Tel est secret de la longévité, non ? Pour pouvoir perdurer, il est nécessaire de se parer de nouveaux atours, et notamment dans une optique de « survie » : s’adapter à la concurrence et la surpasser. C’est d’ailleurs plus ou moins les termes employés par Takahashi lui-même :

« Plutôt que de jouer la défense, il faut passer à l’attaque; changer plutôt que maintenir. C’est une position que je maintiens depuis trente ans. S’il y a un autre « Xenoblade », ce sera probablement quelque chose de très différent de ce qui a précédé. En termes de style et de musique, j’aimerais faire de mon prochain objectif quelque chose qui trahira les attentes de tout le monde, dans le bon sens du terme. »

Ainsi, le prochain Xenoblade, encore faut-il qu’il continue à s’appeler de cette manière, sera nimbé d’une certaine ambition : la surprise, bouleverser les « croyances » de tous. Or, le changement ne marche pas toujours comme sur des roulettes. Et, on peut prendre un exemple tout à fait récent : Final Fantasy XVI, l’épisode de la discorde.

On l’a vu, la proposition de Square Enix n’a pas fait l’unanimité auprès des joueurs assidus de la saga, ou plutôt, auprès de ce que l’on qualifierait de « nostalgiques conservateurs », réfractaires à la nouveauté. Et il en était probablement de même avec The Breath of The Wild, qui a forcément laissé pantois les amateurs des opus classiques avec sa volonté de faire vivre à son public une toute autre aventure.

Et donc, à quoi l’on peut s’attendre s’attendre avec le nouvel et éventuel opus en question ? Qu’il emprunte une voie vers l’action pure et dure, à l’image du dernier FF ? C’est une possibilité. On verra ce qui nous attend, et non, sans curiosité, puisqu’on ne va pas se mentir les propos tenus intriguent, en plus de faire naître une impatience, et ce, même avant l’heure. L’inquiétude devrait-t-elle être de la partie ? Pas nécessairement : Xenoblade n’était-il pas lui même le fruit d’une évolution, succédant par là à Xenogears et Xenosaga ?