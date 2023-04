Xenoblade Chronicles 3 – La 4ème extension sort du fourreau !

La série créée par Tetsuya Takahashi en 2010 a pris une ampleur titanesque au sein de l’industrie vidéoludique. En effet, cela fait 13 ans maintenant que la licence Xenoblade Chronicles ne cesse de faire parler d’elle, en particulier depuis qu’un pass d’extension est disponible sur le 3ème opus de la franchise, permettant aux joueurs d’éviter de laisser leur cartouche prendre la poussière tout en bas de la pile trop longtemps. Disponible pour le prix de 29,99€, le pass d’extension de Xenoblade Chronicles 3 sorti en juillet 2022 proposait jusqu’alors 3 vagues différentes, dans lesquelles nous pouvions avoir accès à de nouveaux héros, de nouvelles créatures à vaincre ou bien encore de nouveaux défis à mener. Cependant, après avoir pu goûter à ces différentes aventures, il était temps pour Nintendo de présenter la quatrième extension du pass, qui contiendra la fameuse histoire inédite promise aux habitants d’Aionios.

Un périple hors du commun nous attend au cours de cette nouvelle extension. Et pour cause, ce DLC nous propose de prendre part à une aventure chronologiquement située avant la campagne principale, qui reliera notamment les aventures des deux précédents opus. Ainsi, tout au long de cette histoire, nous aurons l’occasion de retrouver des visages familiers tout droit sortis des deux volets précédents, à l’image de l’iconique Shulk, et serons certainement étonnés de découvrir les raisons de leur présence.

Rappelons-le, l’histoire de Xenoblade Chronicles 3 racontait le conflit entre les nations Keves et Agnus, une aventure dans laquelle nous pouvions suivre Noah et Mio, les deux protagonistes venus des deux nations rivales. Cependant, le dernier DLC du pass d’extension promet de redéfinir la genèse du titre, en nous proposant de partir à la rencontre de Nikol et Glimmer, deux nouveaux protagonistes eux aussi originaires des deux nations distinctes.

Et si pour le moment ce changement ne vous évoque rien de bien flambant, sachez que l’histoire du titre va être revue dans son intégralité suite à la rencontre d’un certain Matthew, qui révèlera à nos héros que Keves et Agnus ne sont pas rivales, mais que la figure antagonique principale du monde d’Aionios ne réside que dans l’existence de Moebius, un nouvel assaillant autour duquel il semblerait que le scénario tourne.

Pour nous accompagner dans ce voyage, des personnages tels que Matthew, Shulk ou encore Rex se tiendront à nos côtés, des héros que nous aurons la possibilité de contrôler au cours de l’extension afin de varier les possibilités de gameplay. Un gameplay qui va d’ailleurs connaître quelques nouveautés, à commencer par la présence du « pouvoir de l’Ouroboros », une capacité bien plus puissante que les arts normaux qu’il faudra utiliser à bon escient. Par la suite, nous pourrons également découvrir « L’unity Combo », une mécanique qui permettra à deux personnages d’user d’une attaque puissante simultanément afin d’infliger davantage de dégâts à l’adversaire. L’attaque simultanée est une formule déjà présente dans bien des jeux, et nous prendrons plaisir à la maîtriser au sein du titre des équipes de Monolith Soft.

L’extension proposera d’autres changements mineurs, tels que les points d’affinité, le bestiaire ou encore la statue du Fondateur. Nous noterons cependant que le bestiaire était déjà attendu par les joueurs dans les précédents opus de la saga, ce qui fait de son ajout un réel plus au sein du jeu. Toujours est-il que cette quatrième extension nommée « Un avenir retrouvé » saura clôturer le pass d’extension de Xenoblade Chronicles 3 en beauté. Ce DLC ne sera disponible qu’en se procurant le pass d’extension complet et ne peut être vendu séparément du jeu. Un avenir retrouvé sera disponible la semaine prochaine, le 26 avril 2023, en exclusivité sur Switch.