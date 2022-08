Xenoblade Chronicles 3 – La triforce des mécaniques à maîtriser

Comme ses aînés, Xenoblade Chronicles 3 propose un gigantesque univers, à la limite de l’intimidant, dans lequel de nombreuses mécaniques de gameplay sont nécessaires pour tracer sa route. Et même si de nombreux tutoriels sont présents pour nous accompagner des heures durant, force est de constater que toutes les notions ne sont pas si évidentes à appréhender.

Ainsi, nous vous donnons quelques clés importantes à maîtriser. Attention toutefois, l’article contiendra quelques spoils mineurs, notamment concernant les héros pouvant nous accompagner et quelques éléments de gameplay accessibles à partir du troisième chapitre.

Le bouton ZL

S’il y a une touche plus importante que les autres durant toute l’aventure, c’est bien ZL. Véritable couteau suisse dans Xenoblade Chronicles 3, le bouton ZL donne accès à de nombreux outils particulièrement utiles. Durant les affrontements, il permet d’accéder au menu tactique, indispensable pour s’en sortir durant les combats les plus retors. Il permet notamment d’ordonner à nos équipiers de cibler le même ennemi que nous, de quoi éviter un chaos pouvant mener à une défaite.

Durant l’exploration, le bouton ZL nous offre deux raccourcis particulièrement utiles. Déjà, pouvoir ouvrir la carte du jeu en un bouton est une bénédiction dans un titre proposant une aire de jeu aussi vaste. Cela évite un passage dans le menu se révélant fastidieux à la longue. Il en est de même pour le menu quête, aussi accessible en un clic. Vraiment pratique. À noter que le bouton ZL combiné au stick droit permet également de rapprocher ou éloigner la caméra.

Dernier point intéressant, il est possible de remplacer ces raccourcis à notre convenance à l’aide de la combinaison ZL et +. Par exemple, il peut être plus judicieux d’attribuer à l’une de ces touches un accès à la sauvegarde en lieu et place du « trajet de quête », globalement inutile, ou même de pouvoir en un clic modifier le héros qui nous accompagne durant nos longues explorations. Une personnalisation particulièrement bienvenue.

Le système de classes et les arts maîtres

C’est l’une des nouveautés majeures de Xenoblade Chronicles 3. Tous nos compagnons peuvent changer à volonté de classe parmi trois grands archétypes : attaquants – défenseurs – soutiens. Au fil de l’aventure, de nouveaux rôles vont être débloqués grâce aux héros qui nous prêteront main-forte et partageront ainsi leurs compétences spécifiques. Les capacités actives pourront alors être attribuées à la croix directionnelle pour être employées en combat.

Attention toutefois, les compétences débloquées avec une classe affiliée à Agnus ne pourront être équipées que lorsque le personnage aura une classe de Keves. Prenons l’exemple de l’attaque d’Ethel Impact Croisé. Ethel étant affiliée à Keves (symbolisé par un icône noir à côté de son effigie), seuls les personnages étant d’une classe liée à Agnus (symbole blanc), et ayant bien évidemment débloqué ladite compétence, pourront l’assigner à la croix directionnelle en tant qu’arts maîtres.

Il est d’ailleurs possible de connaître à l’avance les arts maîtres et les compétences passives qui seront déverrouillées en montant de niveau à l’aide du bouton ZR dans le menu du choix de classe. Un bon moyen pour, à terme, optimiser et équilibrer notre équipe.

L’art de l’enchaînement dans Xenoblade Chronicles 3

L’enchaînement est probablement le moyen d’infliger les plus gros dégâts aux monstres de Xenoblade Chronicles 3. Une fois la jauge adéquate remplie, il est possible d’amorcer à tout moment un enchaînement via la touche +. On se retrouve alors face à un écran rempli de données qui peuvent paraître obscures au premier abord, d’autant que cette mécanique n’est pas très bien expliquée dans le jeu.

Basiquement, le but est à chaque tour d’atteindre les 100 % de points tactiques (PT) afin que l’allié préalablement choisi puisse effectuer une grosse attaque, séquence que l’on peut reproduire de jusqu’à cinq fois en s’y prenant correctement, mais nous allons y revenir. Le chiffre au-dessus de l’effigie de nos équipiers correspond à leur contribution minimale en PT pour remplir la jauge correspondante.

La première décision à prendre est donc de définir l’ordre d’attaque, à savoir qui infligera sa puissante attaque une fois la jauge remplie. Chaque ordre d’attaque correctement accompli augmentant considérablement le bonus d’attaque (indiqué en bas à droite de l’écran), il semble plus intéressant de choisir en premier un soigneur ou un défenseur et de conserver nos plus puissants personnages pour la fin.

Vient ensuite le choix de nos attaquants dont le but est de remplir la jauge de PT. Pour optimiser ses choix, il convient de garder à l’esprit trois principes essentiels :

L’équipier sélectionné pour l’ordre d’attaque offrira un boost de PT aux personnages du même archétype pendant leur attaque visant à remplir la jauge. Par exemple, en choisissant Lanz, un défenseur, pour le premier ordre, alors chaque défenseur qui attaquera pendant ce tour gagnera des PT supplémentaires.

Atteindre les 100 % de jauge termine automatiquement l’ordre d’attaque, et l’un des personnages préalablement utilisé pour remplir la jauge peut être réutilisé. En atteignant les 150 % ou 200 %, ce sont même deux ou trois alliés qui seront rendus.

Chaque archétype de personnage bénéficie de son propre bonus. Les attaquants, s’ils sont choisis en premiers, gagnent 25 % de PT supplémentaires. Les soigneurs ne peuvent remplir entièrement la jauge. Ils bloquent à 99 %, permettant ainsi de se préparer à éventuellement atteindre les 150 % ou 200 % de jauge. Le défenseur, s’il termine l’ordre d’attaque, nous permet de récupérer systématiquement le ou les personnages ayant le plus de PT.

En principe, au bout de trois ordres d’attaque, l’enchaînement sera terminé. Il est cependant possible d’obtenir deux ordres supplémentaires. Tout d’abord, il y a le héros. Celui-ci est complètement désolidarisé de l’enchaînement et ne répond pas aux mêmes règles. Il dispose de son propre bonus. Ainsi, même s’il fait partie d’une classe soigneur, il lui est possible de dépasser le seuil de 100 % de jauge.

Enfin, il y a l’ordre Ouroboros, débloqué lors du troisième chapitre, qui permet de mettre fin automatiquement à l’enchaînement en déclenchant une attaque dévastatrice. L’ordre Ouroboros est sélectionnable lorsque les deux partenaires d’un même binôme ont été choisis pour lors des tours précédents. Au final donc, en choisissant habilement qui attaquera à chaque phase, il est possible d’utiliser quatre ordres d’attaques puis de terminer le combo avec une attaque finale bénéficiant en prime d’un bonus offensif pouvant allègrement dépasser les 1000 %. Dévastateur !

Il existe bien évidemment de nombreuses autres mécaniques importantes dans Xenoblade Chronicles 3. On peut penser au traditionnel combo déséquilibre – chute – hébétement, déjà présent dans le premier opus, ou aux feintes et autres fusions d’arts, mais les différents tutoriels sur ces points nous semblent suffisamment clairs.

Nous espérons que cette « Triforce » des mécaniques qui nous semblent les plus pratiques et essentielles vous permettra de profiter encore mieux du jeu. N’hésitez pas d’ailleurs à nous donner vos astuces et recommandations sur Xenoblade Chronicles 3, ou simplement à poser vos questions si toutefois vous auriez besoin d’aide.