Xenoblade Chronicles Definitive Edition présente son contenu inédit

Xenoblade Chronicles Definitive Edition nous offre un tour d’horizon de son “Avenir Commun”.

Ces derniers jours, l’actualité autour de Xenoblade Chronicles Definitive Edition se fait de plus en plus intense, à mesure que l’on se rapproche doucement, mais sûrement, de la date de sortie. Après avoir eu quelques informations et visuels commerciaux en provenance du Japon, nous avons maintenant encore plus de détails sur le contenu inédit du jeu, qui prendra ici une forme assez similaire à l’énorme extension de Xenoblade Chronicles 2, qui en offrait clairement pour son argent.

Comme pour le second opus, ce contenu inédit ne sera pas accessible depuis l’aventure principale, il faudra alors revenir au menu principal du jeu pour y accéder. Après avoir passé 120 heures sur le jeu pour le terminer, vous pourrez donc faire une petite pause avant de vous lancer dans la suite. Ces nouveaux événements prendront place un an après la fin du jeu de base, et alors que la paix semble revenue, notre héros Shulk n’a visiblement pas envie de s’arrêter en si bon chemin, se montrant alors désireux de partir à la recherche d’Alcamoth, la capitale impériale perdue.

Ce nouvel objectif vous offrira de découvrir un tout nouveau terrain de jeu, l’épaule de Bionis, un vaste monde inexploré dans l’aventure principale. Ce sera alors l’occasion de retrouver la race la plus aimée du second opus, à savoir les Nopons ! Si vous venez d’avoir une petite remontée gastrique, c’est normal, puisque les joueurs ont vivement critiqué les Nopons dans Xenoblade Chronicles 2.

Pour autant, il faudra de nouveau faire équipe avec eux dans Xenoblade Chronicles Definitive Edition, et vous acclimater à vos deux alliés Nopon, à savoir Kino et Nene. Le premier est un personnage plutôt réservé, alors que la seconde semble beaucoup plus forte de caractère. On retrouve très souvent cet archétype de duo de personnages dans les jeux japonais, et nous verrons si leur background pourra leur apporter un peu de profondeur. Outre ces deux nouveaux alliés, une équipe de rangers que l’on nomme les Nopongers vous proposera ses services en échange de votre aide, ce qui pourra vous octroyer divers avantages en combat, comme certaines attaques spéciales combinées.

Comme dans le second épisode, ce contenu supplémentaire sera l’occasion de découvrir un nouveau gameplay afin de renouveler un peu l’expérience, et c’est une chose que nous avions justement beaucoup aimée avec l’extension Torna. De nouveaux ennemis feront alors naturellement leur entrée dans le bestiaire, puisque avec un nouveau gameplay et un nouvel environnement, c’était la moindre des choses à espérer. Il s’agira de nouvelles créatures, qui seront entourées d’une sorte de brume noire, et qui auront la faculté de focaliser l’attention des ennemis sur notre héros, ce qui pourrait bien amener à des situations compliquée à gérer dans certaines circonstances.

Pour terminer, et malgré la situation actuelle du monde, Xenoblade Chronicles Definitive Edition n’en aura pas subi les frais, et sortira bel et bien le 29 mai prochain sur Nintendo Switch.