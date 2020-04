Xenoblade Chronicles Definitive Edition – Vers du gameplay inédit ?

Des indices provenant du Japon semblent indiquer que Xenoblade Chronicles Definitive Edition proposera également de nouvelles expériences côté gameplay.

Nous, quand nous nous tapons un remake ou un portage, on aime bien que le studio en charge du chantier propose des petites nouveautés. Si nous n’avons rien contre les portages standards, on ne va pas se mentir, on aime bien qu’il y ait de quoi donner envie d’y replonger et de découvrir de nouvelles choses. Après, on n’est pas forcément exigeant. De nouveaux angles scénaristiques, des quêtes inédites, des chapitres exclusifs… ça apporte toujours un peu de profondeur à une simple refonte graphique (si encore il y en a une…). Bref, sur ces termes, Xenoblade Chronicles Definitive Edition ne devrait pas décevoir.

Effectivement, la version définitive du jeu sortie sur Wii en 2011 (chez nous) arrive en fin de mois avec de belles promesses. Si Nintendo a déjà confirmé un refonte quasi intégrale de l’esthétique du jeu, aussi bien du point de vue visuel (déjà illustré avec les trailers ou dans la galerie ci-dessous) qu’auditif (la maison-mère partage de temps à autre des remakes de thèmes connus sur son Twitter), et des nouveautés côté gameplay sont également attendues.

Ces nouveautés, nous pourrons les retrouver dans le contenu additionnel exclusif à cette version du jeu, “Un Avenir Commun”, et concerneront les combats. Elles sont bien réelles puisqu’elles sont mentionnées sur les cartes de pré-achat du titre, cartes étant déjà commercialisées au Japon (vous pouvez en découvrir les visuels ci-dessous). Cependant, il est, à l’heure actuelle, impossible de savoir sur quel terme et de quelle manière les combats seront différents, mais on sera ravi de vous donner notre avis une fois qu’on aura pu poser les mains sur le jeu.

Avez-vous hâte de la sortie de Xenoblade Chronicles Definitive Edition ? L’avez-vous précommandé ? Le titre sera commercialisé chez nous dès le 29 mai en exclusivité sur Nintendo Switch.