Square Enix – Vers toujours plus de remasters ?

Depuis début 2023, Square Enix est assez présent en termes de sorties, à l’instar de la fin de l’année précédente d’ailleurs où un grand nombre de titres a pu atterrir entre les mains des joueurs (Ogre Tactics Reborn, Star Ocean: The Divine Force ou encore Dragon Quest Treasures). Cependant, tout ne s’est pas déroulé sans heurt : Forspoken a fait un flop et Final Fantasy XVI, bien qu’il ait fait un très bon lancement, est loin de satisfaire tout le monde. Et la suite de l’année, elle, s’annonce tout aussi prolifique pour l’éditeur japonais avec des titres tout juste annoncés comme Star Ocean: The Second Story R ou encore Dragon Quest Monsters: The Dark Prince.

Un programme plus qu’honnête auquel on peut espérer voir encore un ou deux titres s’ajouter ? C’est à voir au cours des prochaines semaine. Mais si tel est le cas, il ne pourrait que très probablement s’agir de remasters ou autre nouvelle version d’un jeu déjà paru. Du moins, c’est l’éventualité qui nous paraît la plus censée. Dans le cas contraire où rien d’autre ne serait prévu, Square Enix ne s’abandonnera sûrement pas à l’oisiveté et préparera sûrement l’année prochaine, où il y aura d’ailleurs déjà la très attendue suite à Final Fantasy 7 Remake.

En tout cas, que ce soit dans un avenir proche ou lointain, la firme nippone semble déjà avoir un semblant de plan. Tout du moins, elle y réfléchit. Lors de la 43ème conférence annuelle organisée avec les actionnaires, le 23 juin dernier, certains de ces derniers ont voulu connaître les intentions futures de Square Enix et notamment si un projet similaire à Final Fantasy Pixel Remaster était à envisager pour une autre de ses licenses. Car oui, selon les déclarations émises lors de la même séance, l’initiative a plutôt bien marché auprès du public, mais non pas sans causer un petite polémique quant au prix octroyé à la collection de six opus parue plus tôt dans l’année.

Autrement dit, ce que les investisseurs voulaient savoir c’est si de nouveaux remasters seraient prévus par la firme. Une question un peu étrange, s’il en est. La réponse n’avait-elle pas était donnée quelques jours plus tôt, lors du Nintendo Direct, lorsque la nouvelle mouture du deuxième opus de Star Ocean avait été révélée. Ou encore, bien plus tôt, avec d’autres titres : en 2022, par exemple, Romancing Saga avait notamment eu droit à un telle traitement. Et puis, honnêtement, capitaliser sur d’anciennes licences, c’est un peu la tendance actuellement dans l’industrie du jeu vidéo. Il n’y a nul doute que la société dont il est ici question continuera sur cette lancée.

Alors à quoi l’on pourrait s’attendre ? Une collection centrée sur la série des Dragon Quest ? Ou est-ce que l’on reverra sur le devant de la scène Xenogears, comme l’a souhaité un actionnaire ? C’est possible, Square Enix n’a fermé aucune porte. Ce qui serait donc également l’occasion de faire découvrir le titre culte de Tetsuya Takahashi, connu pour avoir par la suite œuvré sur (les suites spirituelles ?) Xenosaga et Xenoblade Chronicle, lequel est sorti sur PlayStation première du nom en 1998. Et découvrir n’est certainement pas un grand mot, puisque le titre n’a en effet jamais été accueilli en nos contrées.

Cependant, bien que l’idée de voir Xenogears soit plus qu’alléchante, elle ne sera pas forcément une priorité pour Square Enix, surtout si elle souhaite capitaliser sur la renommée d’une ses licences. Pour ça, il y a peut-être mieux à faire. Et justement, quelques rumeurs avaient fait état il y a quelques semaines d’un possible remake de Chrono Trigger. Le leaker Zippo, qui avait éclairé nos lanternes quant à la venue prochaine d’un Super Mario en 2D, en est, lui, certain. Toutefois, graphiquement il ne faudra pas s’attendre à quelque chose tutoyant un Final Fantasy 7 Remake. Si l’on suit la logique avancée récemment à propos de la difficulté de transposer un univers du 2D à la 3D, il y a fort à parier que Square opterait plutôt pour sa fameuse HD-2D, exploitée par des titres comme Live a Live ou encore Triangle Strategy. Mais, bien entendu, tout ça n’est que suppositions.