Final Fantasy VI – Un remake de prévu ?

Ce n’est que logique, avec la sortie du nouvel opus, la légendaire saga Final Fantasy est sous les feux des projecteurs. Et cette venue est très scrutée, non seulement parce que la renommée la précède mais aussi parce que, on doit l’avouer, elle n’est pas sans susciter quelques doutes. Après tout, il faut dire, qu’avec un quinzième épisode frisant la déception, ce ne peut-être que normal. Le public retient donc son souffle. Mais, si l’on en croit la démo publiée il y a un peu plus d’une semaine, cette nouvelle itération promet du tout bon, et notamment sur la narration qui a fait, en courte durée, grande impression. Et c’est d’ailleurs ce qu’il semble en ressortir des premières notes relayées par Metacritic.

Après FF7, un nouveau remake ?

En tout cas qu’il soit ou non la perle que l’on attend, le jeu est d’ores et déjà assurer de suivre les pas des mastodontes, dont le Zelda: Tears of Kingdom vendu à 10 millions en trois. Comme ce dernier, un passé glorieux le pousse. Un passé sur lequel Square Enix capitalise d’ailleurs si bien. Pour preuve, les ressorties (peu importe leur forme) ne manquent pas. Dernièrement, c’était par exemple avec la Pixel Remaster Collection qui a paru accompagnée d’une polémique entourant son prix beaucoup trop élevé. Juste avant, c’était le Final Fantasy 7 Remake. Et bientôt, sa suite ne devrait plus trop tarder à paraître, laquelle donnera elle-aussi lieu à une troisième et dernière séquelle peu de temps après. Et ensuite que faut-il espérer ?

Eh bien, la nostalgie a toujours une part importante chez Square Enix, comme nous le montre notamment de tout nouveaux propos qui auraient été prononcés au cours d’une table ronde. Organisée afin de célébrer le 35ème anniversaire de la série, l’équipe serait ainsi revenue sur le sixième opus justement. Car, apparemment, en interne, on souhaiterait le remettre au goût du jour, et peut-être, est-ce même l’avis des fans. Malheureusement, pour le moment, l’éventuel projet est loin de couler de source.

Déjà, pour le responsable marketing de la série (Yoshinori Kitase), le temps n’est actuellement pas opportun pour évoquer la question, la production de FF7 étant toujours en cours. Ensuite, l’autre raison est avancée par Sakaguchi lui-même. Pour lui, ce serait une sorte de gageure de se lancer dans une telle voie puisqu’il serait grandement « difficile d’adapter, de réimaginer un jeu fait en 2D ». Après, il y a toujours la possibilité d’opter pour le HD-2D, mais pas sûr que ce soit ce que les joueurs veuillent voir…

Une réticence qui aurait pour conséquence une orientation vers quelque chose de plus adaptable, et donc d’un épisode 3D. C’est ce qu’il semblerait en effet. Car, si l’on en croit les rumeurs récentes qu’a notamment colportées Jeff Grubb, le prochain opus à avoir droit à son remake ne serait autre que Final Fantasy 9. Serait-ce le cas ? Le journaliste en est convaincu.