Final Fantasy Pixel Remaster en rupture – les scalpers disent merci

En décembre 2022, Square Enix annonce enfin la sortie de Final Fantasy Pixel Remaster sur PS4 et Switch dans le but de faire (re)découvrir les jeux Final Fantasy I à VI dans une compilation commandable uniquement via leur site internet, une opération commune surtout destinée aux éditions collector. Néanmoins, cette édition limitée d’une saga aussi reconnue a de tristes conséquences pour les joueurs.

La première est bien évidemment la rupture instantanée des éditions physiques, avant même la communication de sa date de sortie, annoncé plus tard pour une disponibilité le 19 avril 2023. Les joueurs espéraient un réassort rapide pour le jour de la sortie mais il n’en fut rien. Lorsque vous allez sur le site internet de Square Enix, le jeu n’est proposé qu’en dématérialisé sur les différents stores. Ces joueurs sont principalement des collectionneurs, des fans de cette saga légendaire, et il est triste de voir que ces derniers ne pourront pas ajouter cette compilation à leur collection.

La seconde conséquence est qu’un tel déséquilibre offre/demande attire forcément les mauvais esprits et certains d’entre eux sont arrivés à mettre la main dessus afin d’en faire un meilleur profit (et sans aucune intention d’y jouer). Les scalpers s’en donnent à cœur joie avec des prix toujours plus délirants. Qui veut une édition collector à plus de 600€ ? Les prix sur internet ont gonflé et les joueurs sont blasés. Difficile de se réjouir d’une telle situation. Vous l’aurez donc compris, à défaut de pouvoir se procurer Final Fantasy Pixel Remaster en physique sans nourrir le bassin des requins, il faudra nécessairement passer par la case du dématérialisé. Oui, ce n’est pas la première fois, oui, c’est le jeu des éditions limitées mais ce genre de situation reste rageant, surtout que les éditeurs n’essayent en aucun cas d’endiguer le phénomène. Le jeu vidéo n’est pas toujours au service de ses joueurs.