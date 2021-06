[E3 2021] Square Enix révèle Final Fantasy Pixel Remaster

Euuuuh… Il s’est passé quoi la ? Ok, on savait très bien qu’on ne devait pas s’attendre à grand chose (même si nous espérions secrètement découvrir de nouvelles images de Final Fantasy XVI) et pourtant, Square Enix a sorti le grand jeu pour nous décevoir de la plus belle des manières… Attention, nous ne crachons pas sur la poignée de nouveaux titres présentés (notamment celui sur les Gardiens de la Galaxie qui s’annonce au moins intrigant) mais il faut reconnaitre qu’entre le focus sur les jeux mobiles et celui sur les jeux déjà dispo ou à venir, on n’a pas été gâtés… Un point que souligne notamment l’annonce de Final Fantasy Pixel Remaster.

Cette annonce est à l’image de cette présentation : un échec rythmique et stylistique. Non, nous ne sommes pas en train de dire que des remakes de ces classiques ne méritent pas de voir le jour, bien au contraire mais, de cette manière ? L’annonce a duré 1 minute 30. Pas de détails, pas la garantie d’un mode de sauvegarde ou d’un bouton pour accélérer les séances de grinding… Juste la promesse de retrouver tous les FF, du 1er au 6eme, SÉPARÉMENT, sur mobile et PC.

Pas de version console ? Oui, Square Enix semble (pour le moment) faire l’impasse sur ces supports (une idée d’autant plus étrange qu’une telle collection aurait pu faire un malheur sur Switch ou sur PS Vita (oui, on n’estime qu’elle existe toujours)). Donc, difficile d’être conquis par cette collection notamment quand on considère que chacun des jeux de ce Final Fantasy Pixel Remaster sera mis en vente à l’unité (aucun lot ne semble être prévu) et qu’il y a visiblement un gouffre entre le traitement accordé à ces remasters et le remake de Dragon Quest III que nous a présenté alors l’éditeur il y a quelques semaines…

Enfin, les joueurs PC et mobile peuvent donc se rassurer, ils pourront bientôt découvrir ou redécouvrir ces jeux de légendes LÉGALEMENT sans avoir à télécharger les versions dégueulasses déjà disponibles et sans céder aux charmes de l’émulation… Wait… C’était pour ca alors ?! Bon, est-ce qu’on peut remettre la conférence d’Ubisoft en perspective et reconnaitre qu’elle n’était pas si mauvaise que ca maintenant ?