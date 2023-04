Final Fantasy Pixel Remaster – La nostalgie a un prix

La saga Final Fantasy est à l’honneur en cette année 2023. Après la sortie de Theatrhythm Final Bar Line, jeu de rythme contenant les musiques de cet incroyable univers, et en attendant la sortie très attendue de Final Fantasy XVI (plus que deux mois à tenir), Square Enix vient d’annoncer aujourd’hui la disponibilité en précommande sur le Nintendo Eshop (plus tard sur PlayStation Store) de Final Fantasy Pixel Remaster. Une compilation regroupant les anciens Final Fantasy I, II, III, IV, V et VI qui sortira le 19 avril prochain.

Final Fantasy Pixel Remaster était sortie progressivement sur PC et Android entre fin 2021 et début 2022 et avait déçu beaucoup de joueurs que ce soit par son prix ou par sa qualité faiblarde pour une simple remasterisation de pixels afin d’avoir un meilleur rendu sur télévision HD. Une interface plus lisible certes mais qui fait perdre le charme de ces jeux d’antan, ainsi que plusieurs défauts d’origine qui n’ont pas été corrigés, ont laissé une sensation de travail incomplet sur le contenu malgré une réorchestration superbe du génie Nobuo Uematsu. Mais ces versions Switch et PS4 seront encore améliorées.

La société japonaise a en effet ajouté quelques nouveautés pour ces deux versions avec la possibilité de choisir entre les musiques originales et réorchestrées, de choisir également entre l’ancienne police d’écriture plus pixélisée et la nouvelle plus moderne, de désactiver les rencontres aléatoires (pratique surtout les FF I et II qui était un véritable acharnement de monstres), et enfin d’accélérer la vitesse du jeu. Ce qui devrait rendre l’expérience plus agréable pour les joueurs. Mais pas à n’importe quel prix. Car oui la nostalgie a un prix. 11.99 euros chacun pour les épisodes I et II, 17.99 euros chacun pour les épisodes III, IV, V et VI ou au choix un bundle à 74.99 euros pour les 6 épisodes, bref le prix d’un jeu triple AAA aujourd’hui non pixélisé bien sûr.

On est dans le droit de se demander si Square Enix n’abuse pas de ses fans pour justifier un tel prix. Surtout que les anciennes versions de ces jeux (non remastérisés) étaient disponibles sur le store à moindre coût, ces dernières ont été tout simplement supprimées pour laisser place. Les versions physiques de Final Fantasy Pixel Remaster sont toujours en rupture de précommande et devraient sortir plus tard dans l’année mais nul doute qu’elles seront limitées à l’image du collector, en rupture lui aussi pour un montant injustifiable de 274.99 euros. Il est de plus en plus fréquent de voir des jeux remastérisés sortir à prix coûtant mais tant que les éditeurs peuvent compter sur leurs nombreux fans, la nostalgie l’emportera toujours sur le prix…