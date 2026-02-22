40 ans de The Legend of Zelda – Un anniversaire célébré en toute discrétion

Le 21 février 2026 aurait pu être un moment fort pour l’histoire du jeu vidéo : la franchise The Legend of Zelda fêtait officiellement ses 40 ans. Quatre décennies d’exploration, de donjons, de réinventions successives et d’influence majeure sur le médium. Pourtant, du côté de Nintendo, la célébration s’est révélée particulièrement minimaliste.

En guise de commémoration officielle, les joueurs ont essentiellement eu droit à une petite image animée sur l’application Nintendo Today. Pas de Nintendo Direct dédié, pas d’annonce surprise, pas même une compilation anniversaire. Une sobriété qui tranche avec l’importance historique de la série.

Lors des précédents anniversaires de The Legend of Zelda, Nintendo avait pourtant habitué les joueurs à des célébrations plus tangibles. Pour les 25 ans en 2011, la sortie de Skyward Sword s’accompagnait d’un concert symphonique international et de la publication du livre Hyrule Historia ; les 30 ans avaient été marqués par le remaster HD de Twilight Princess ; quant aux 35 ans, ils avaient au minimum donné lieu à un jeu Game & Watch.

Ce silence est d’autant plus remarqué que Nintendo a récemment rappelé sa capacité à la célébration. Les 35 ans puis les 40 ans de Super Mario avaient par exemple été accompagnés d’annonces, d’éditions spéciales et d’opérations marketing d’ampleur. Pour Zelda, rien de comparable à ce stade. Or, la série ne manque ni de notoriété ni de succès récent. Avec Breath Of The Wild, Tears of the Kingdom et leurs ventes massives, la licence n’a jamais été aussi visible. Justement, c’est peut-être là l’explication : Nintendo considère-t-il que la franchise est déjà suffisamment exposée pour ne pas nécessiter de célébration particulière ?

Des joueurs entre nostalgie et frustration

Sur les réseaux sociaux, les réactions oscillent entre émotion sincère et déception assumée. De nombreux joueurs ont partagé leurs souvenirs du premier épisode de 1986, leurs moments marquants sur Ocarina of Time ou leurs découvertes plus récentes sur Switch. Illustrations, hommages, classements personnels : la communauté s’est mobilisée d’elle-même pour marquer le coup.

Mais une partie des fans espérait davantage. Les attentes revenaient souvent autour d’éventuelles rééditions HD de The Wind Waker ou Twilight Princess, voire l’annonce d’un nouveau projet majeur. L’absence de communication a donc été interprétée, pour certains, comme un manque de reconnaissance pour une licence pourtant centrale dans l’identité de Nintendo.

Une stratégie différée ?

Il est toutefois possible que Nintendo ait choisi de dissocier la date anniversaire des futures annonces. La firme a déjà démontré qu’elle privilégiait parfois des révélations stratégiques, alignées avec son calendrier matériel ou commercial, plutôt qu’une date purement symbolique.

Dans ce contexte, le 40ème anniversaire de The Legend of Zelda pourrait n’être qu’une étape silencieuse avant une prise de parole plus structurée. Quoi qu’il en soit, l’épisode rappelle une chose : si la communication officielle peut rester mesurée, l’attachement des joueurs, lui, ne faiblit pas. Quarante ans après ses débuts, la légende continue d’exister, avec ou sans fanfare.