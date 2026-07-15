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Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen – Capcom souhaite faire rimer extension et rédemption

Le plein d'infos sur le DLC Dragon's Dogma 2: Dark Arisen

Parangonnage

Amoureux de l’immersion et des expériences qui nous bousculent. Issu du monde cruel de la pub et du marketing, je mets aussi ma plume au service de la seule chose qui compte vraiment : le jeu vidéo évidemment.

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