Hideaki Itsuno (Dragon’s Dogma 2) rejoint LightSpeed Studios (Tencent)

En mars 2024, Capcom nous livrait le tant attendu (du moins auprès de fans du premier opus) Dragon’s Dogma 2. Une sortie, plébiscitée par la presse, avec laquelle le réalisateur Hideaki Itsuno entérinait la fin de son long passage chez l’éditeur/développeur japonais. Néanmoins, ce départ n’était nullement à considérer comme la fin de sa carrière, mais plutôt comme le marqueur d’une autre aventure sous de nouvelles couleurs, celles de la société chinoise Tencent.

Après 30 années de bons et loyaux services dans les locaux du studio connu pour ses nombreuses séries cultes (Resident Evil, Street Fighter, Monster Hunter…), Itsuno, qui s’est également illustré avec Devil May Cry et Rival School, a donc amorcé un chemin différent en août dernier. À ce moment, son avenir (toujours centré dans la création de jeu vidéo tel qu’il nous l’annonçait) n’était pas encore porté à la connaissance du public. Et si aujourd’hui il est beaucoup trop tôt pour être renseigné sur le projet exact qui l’anime actuellement, on ne reste toutefois pas sans quelques éléments à exploiter.

Bien qu’en manque de détail, on sait qu’Itsuno se retrouve désormais propulsé à la tête d’un studio tout juste créé : la filiale japonaise d’un des studios de développement détenus par Tencent, le dénommé LightSpeed Studios. Et c’est avec un certain objectif en tête qu’Itsuno assumera ses nouvelles fonctions : diriger un studio pensé comme un potentiel acteur principal de la scène vidéoludique. Le sera-t-il ? En tout cas, cette branche destinée à œuvrer à la création de jeux d’actions AAA a (logiquement) tous les éloges de son nouveau locataire :



« Grâce à la forte capacité de développement de LightSpeed et à son réseau mondial, j’ai hâte de créer des jeux d’action AAA originaux avec l’incroyable équipe et d’offrir des expériences esthétiques et innovantes à la communauté mondiale des joueurs. Nous invitons tous les créateurs de jeux talentueux et passionnés du monde entier à se joindre à notre vision. »

Évidemment, LightSpeed Studios n’est pas ce que l’on peut appeler un néophyte en la matière. Et l’un de ses titres à succès viendra sans problème souligner son importance. Cependant, PUBG Mobile est en quelque sorte une catégorie à part, le studio ayant encore à faire ses preuves dans le domaine des œuvres à haute ambition. Et l’arrivée d’Itsuno (dont l’expérience fait rêver) visera avant tout à atteindre cette excellence. Une ligne directrice que s’emploie déjà à suivre la succursale américaine basée à Los Angeles et dirigée par un ancien de RockStar Games, Steve C.Martin.

De cette manière, Tencent réaffirme son intention de s’imposer à long terme comme un acteur majeur sur la scène internationale. Et quand l’on voit des hits issus de contrées auparavant mineures dans l’industrie, à l’instar de la Chine et le récent Black Myth Wukong ou la Corée et Stellar Blade, on croit forcément à l’émergence de certains prodiges. Itsuno sera-t-il l’un des rouages qui aidera le groupe chinois à conquérir un public plus large ? On ne demande qu’à voir…