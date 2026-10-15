Epic Games annonce une adoption massive de l’IA générative

Ce n’est une surprise pour personne, le sujet de l’IA générative est toujours aussi clivant dans le développement de jeux vidéo. Ceux qui en font l’éloge reçoivent souvent de vives critiques et prennent alors généralement la parole pour dédramatiser leur rapport à cette technologie. C’est dans ce climat tendu qu’Epic Games prend le pari de totalement assumer son utilisation massive de l’IA générative.

Tim Sweeney, le patron d’Epic Games a pris la parole sur X pour rassurer sur le fait que son but n’était pas de garder son rythme de croisière avec moins de masse salariale, mais au contraire de développer encore plus de contenu de meilleure qualité. Une déclaration qui peut faire grincer des dents quand on sait que six mois plus tôt, Epic licenciait près de 1 000 postes soit 25 % de sa masse salariale, ce qui, à l’époque, avait été justifié par les performances jugées insuffisantes de Fortnite sur cette période.

Immédiatement après cette déclaration, Epic annonce la mise en ligne d’une nouvelle version de son launcher, qu’il assume être « vibe codé ». On parle de vibe coding quand un humain décrit de façon littérale ce qu’il veut faire et que l’IA générative se charge alors du code. Il n’y généralement pas de relecture et la confiance accordée à l’IA est totale.

Dans la foulée, Epic annonce qu’un support Linux (également vibe codé) est aussi au programme, ce qui, associé à son logiciel anti-triche, permettra de sortir Fortnite sur cet OS.

On apprend également que dans le cadre de ce virage stratégique, un futur jeu en partenariat avec Disney qui mélangera les univers de Star Wars et Marvel a été repoussé afin d’y intégrer les nouveaux outils de développement IA. Un rapport de Bloomberg révèle que l’objectif est clair : « aucun code ne sera écrit à la main ».

Généralement, les autres studios défendent leur utilisation de l’IA en affirmant la limiter à la partie code, laissant la partie artistique à des humains, mais ici aussi, Epic sort du rang. En juin dernier, nous apprenions que l’IA générative lui servait pour la création de skins dans Fortnite, aujourd’hui nous apprenons que les équipes en charge des assets du jeu Disney utiliseront l’IA générative pour toute la partie artistique.

Il est clair qu’Epic Games souhaite devenir le leader de l’industrie JV dans l’utilisation de l’IA, en assumant les probables retours négatifs d’une partie des joueurs. Reste à savoir si cette stratégie lui réussira et si le reste du secteur lui emboitera le pas, ou préférera maintenir un développement humain.