Epic Games ne partira pas à la chasse à l’IA dans Fortnite

Il est bien loin le Fortnite des débuts. Au départ simple battle royale, le porte-étendard d’Epic Games est depuis en perpétuelle évolution, proposant aujourd’hui des modes de jeux de plus en plus variés et des événements live capables d’attirer des millions de personnes en simultanées. Depuis 2017, le mode créatif a encore renforcé l’aspect bac à sable du titre, permettant notamment aux utilisateurs de créer leurs propres îles, avec la possibilité d’être ensuite mises en avant sur la page d’accueil du jeu via des miniatures.

Mais depuis quelques mois, de nombreuses images générées par l’IA fleurissent sur la page. Eh oui, dans cette époque où une image peut être « fabriquée » en quelques secondes, de nombreux utilisateurs de Fortnite font le choix de la facilité pour mettre en avant leurs créations. Mais si certaines miniatures ne laissent aucun doute quant à leur provenance, d’autres sont plus difficilement repérables. Alors plutôt que de remédier au problème, Epic Games a fait le choix de l’ignorer. L’entreprise ne s’attaquera pas à la publication d’images générées par IA sur la home page de Fortnite ni ne cherchera à les supprimer.

« Nous ne chercherons pas à savoir quels outils ont été utilisés pour créer les miniatures. La seule chose qui compte pour nous est que tout soit fait dans le respect de notre règlement » Dan Walsh, directeur de la communication chez Epic Games

Epic Games aurait-il donc choisi le camp de l’IA ? Tout n’est pas si manichéen que les mots de Dan Walsh ne le laissent entendre. Oui, l’entreprise estime à juste titre que la technologie fait maintenant partie intégrante de nos vies et qu’il faut faire avec. Mais dans le cas présent, il ne s’agirait que d’un moyen parmi d’autres de créer ses miniatures, et assurément pas la meilleure. Car si tant de gens se sont plaints de la multiplication de ce genre de contenus, c’est qu’ils seraient encore facilement reconnaissables, et donc moins réussis. Une argumentation entendable mais légère, qui pour de nombreux joueurs de Fortnite cacherait plutôt une volonté d’Epic Games de ne pas dépenser d’argent dans une difficile bataille de modération.

Malgré tout, le vice président Sax Persson l’assure: Epic Games continue de croire au travail humain plus qu’en l’IA et ne compte pas proposer de skins pour Fortnite ou d’autres contenus générés par l’intelligence artificielle dans un futur proche. Il va même plus loin, estimant qu’il en va même de l’éthique du groupe. Des propos qui ne seront certainement pas oubliés si l’entreprise venait à changer son fusil d’épaule à l’avenir.