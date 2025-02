Epic Games Store – Une rétrospective 2024 pleine d’espoir ?

Comme beaucoup de studios et de plateformes ces derniers temps, c’est au tour de l’Epic Games Store de dresser le bilan de son année 2024. Et à l’heure où l’industrie semble faire grise mine, Tim Sweeney se réjouit des résultats obtenus par son store. Une croissance dans quasiment tous les domaines observés, même si on est encore très loin des chiffres d’un Steam.

Avec 295 millions d’utilisateurs enregistrés sur PC, l’Epic Games Store gagne 25 millions de joueurs en un an ! Cette progression s’accompagne d’une hausse de 6 % du nombre d’utilisateurs actifs, avec 31,5 millions de joueurs quotidiens et 67,2 millions de joueurs actifs chaque mois en moyenne.

En 2024, l’Epic Games Store a généré 1,09 milliard de dollars, dont 255 millions sur des jeux tiers (soit 18 % de moins que qu’en 2023, alors que le total en incluant les jeux Epic est en hausse de 15 %). Les jeux gratuits restent une pièce maîtresse de la stratégie de Tim Sweeney, puisque ce sont quatre-vingt-neuf jeux qui ont été distribués par ce biais, pour une valeur totale de 2 229 dollars. Si cette méthode pose la question de la rentabilité à long terme, elle a au moins le mérite d’attirer sur la plateforme des joueurs qui sont peut-être plus fidèles à la concurrence. Le programme de jeux gratuits va se poursuivre en 2025, et difficile de savoir si l’Epic Games Store saura un jour s’en affranchir.

Côté jeux, les tendances restent les mêmes. Le top 5 des titres les plus populaires du store en 2024 ne surprendra en effet personne : Genshin Impact, Rocket League, Honkai Star Rail, Grand Theft Auto 5 et Fortnite. Une fois de plus, si les chiffres montrent un fort engagement de la part des joueurs, les jeux tiers manquent globalement à l’appel, malgré l’intégration récente de l’EA App (et donc l’arrivée de jeux comme les Sims 4 ou EA Sports FC 24). Il semble donc que l’Epic Games Store ne soit pas encore la plateforme de prédilection de nombreux joueurs.

Dans cette rétrospective, on nous rappelle également les avancées de la plateforme l’an passé (notamment l’arrivée sur mobiles, alors que Tim Sweeney continue de se battre contre Apple et Google pour rendre tout cela possible) mais aussi les nouveautés prévues pour 2025. Un nouveau gestionnaire de téléchargements devrait arriver dès le premier trimestre, avec la possibilité de planifier ses installations.

D’autres fonctionnalités très attendues, comme la recherche améliorée ou le préchargement des jeux, sont aussi dans les tuyaux. Plus surprenant, Epic veut étendre son store à des applications non liées au jeu vidéo pour « permettre la publication de n’importe quel type de contenu dont les joueurs pourraient avoir besoin sur PC et sur mobile ». Enfin, dernière évolution notable : l’arrivée d’un système de cadeaux, qui permettra d’offrir des jeux à ses amis directement via la plateforme.

Quelles conclusions tirer de ce bilan ? De toute évidence, l’Epic Games Store n’a pas à rougir de son année 2024. Mais il reste bien loin de pouvoir réellement rivaliser avec Steam dans le marché des plateformes d’achat et de téléchargement de jeux vidéo. Est-ce vraiment l’objectif ? La diversification des applications proposées et l’arrivée toute récente sur mobiles semblent indiquer une volonté de se démarquer, peut-être pour attirer un autre public. Rendez-vous en 2026 pour vérifier si le store continue sur cette lancée.