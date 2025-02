Steam désormais plus transparent sur l’état des jeux

À l’ère des jeux au format de « game as a service », il arrive que ces derniers ne soient pas terminés au moment de leur sortie et capitalisent sur une sorte de promesse d’améliorations ultérieures, au gré des mises à jour et des extensions. En conséquence, il est parfois délicat de savoir si ça vaut bien le coup de dépenser une certaine somme d’argent dans un jeu qui est peut-être laissé à l’abandon par son développeur. La plateforme Steam entend bien faire preuve de transparence sur ce point.

Après la sortie d’un certain Cyberpunk 2077, il est clair qu’il vaut mieux être prudent et ne plus acheter un titre convoité « Day One », soit à sa sortie. Parfois l’on se retrouve avec un jeu injouable et qui aura besoin d’une année entière de mises à jour pour atteindre le niveau de qualité digne d’une véritable sortie mondiale, parfois, il s’agit juste d’une arnaque dépourvue de la moindre once de vergogne, à l’image du désormais tristement réputé The Day Before.

Pourtant, juger de la destinée d’un jeu n’est pas chose aisée et la longue rédemption d’un No Man’s Sky tend à démontrer qu’il existe des développeurs assurant le suivi de leurs jeux sur de très longues années, via du contenu gratuit et des améliorations substantielles de l’expérience de jeu.

Face à cette opacité, la plus grande plateforme de vente de licences de jeu au monde, Steam, a annoncé vouloir faire preuve de transparence pour que le joueur potentiel ait une idée de l’état de suivi d’un titre. Un nouveau message va donc apparaître, progressivement, sur la plateforme et indiquer à quand remonte la dernière mise à jour reçue par un jeu :

« Note : la dernière mise à jour déployée par les développeurs remonte à X mois. Les informations et horizons temporels présentés par les développeurs pourraient être périmés. »

On remarque un espace blanc laissé aux développeurs pour qu’ils puissent s’expliquer et justifier le retard éventuel dans le déploiement d’une mise à jour. Il n’est pas clair quelle situation déclenche l’apparition de ce message d’alerte ni si il est réservé aux jeux qui sortent en accès anticipé, cependant c’est un pas en avant bienvenu en termes de transparence et on espère voir le déploiement le plus large possible pour ce message d’information.

Avec cette nouvelle démarche en faveur des joueurs et responsabilisant les développeurs, Steam conserve largement son avance vis-à-vis des autres plateformes et launchers dont l’opacité générale demeure une énorme contrainte.