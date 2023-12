The Day Before – Il n’y aura pas de jour d’après

Annoncé il y a deux ans maintenant, le mystérieux The Day Before faisait ses premiers pas dans la sphère vidéoludique. Tentant d’égaler tant bien que mal les incontournables The Last of Us, Dying Light ou encore Dead Island (pour ne citer qu’eux), la cinquième production des équipes de chez Fntastic avait pour ambition de renouveler le genre, en plaçant son récit sous les couleurs d’un mode multijoueur saupoudré de dystopie. Mais voilà qu’après seulement 4 jours passés à chasser du rôdeur, le nouveau titre édité par Mytona se voit retiré de Steam, entraînant dans sa chute le studio Fntastic après seulement huit années d’existence.

Il semblerait que nous n’ayons jamais assisté à un bide d’une telle ampleur. Repoussé à maintes reprises, le jeu s’était fait on ne peut plus discret, et par conséquent bien des joueurs avaient abandonné l’idée de pouvoir un jour mettre la main sur le titre. Plus qu’un quiproquo, le jeu n’a pas tardé à se faire qualifier de « scam » par les joueurs Steam, assénant la production signée Fntastic de 85% d’évaluations « extrêmement négatives ».

Entre promesses non tenues et mélange de genres, il faut croire que The Day Before n’ait obéi qu’à sa folie des grandeurs, obligeant cette dernière à n’être à aucun endroit, alors même qu’on la pressait au four et au moulin. Avec une production désastreuse et une communication peu engagée, on ne pouvait que s’attendre à cette réaction de la part de la communauté. Le titre russe ne fait que survoler les atouts de ses aînés, reflétant l’esprit The Last of Us d’une similarité évidente.

Un jeu de zombies avec des zombies qui ne viennent qu’à leur pause déj’, c’est bien le comble. Il semblerait que les joueurs n’aient aperçu les créatures que lorsqu’elles avaient le temps de se pointer, et que le studio ait axé davantage son titre vers son côté multijoueur. On nous vendait de la survie, mais lorsque l’on ne survit contre rien, autant rentrer à la maison et continuer de se la couler douce à coups de cafés et de sessions Mario.

Et c’est justement ce qu’a fait Fntastic, puisque le studio lakoute a décidé de fermer ses portes juste après avoir sorti sa cinquième production. Les équipes s’excusent et avouent ne pas avoir assez de fonds pour faire durer The Day Before dans le temps. Disponible uniquement en accès anticipé, il faut dire que de toute façon les joueurs n’auraient certainement pas souhaité qu’il dure. Nous nous poserons même la question du « pourquoi faire ? » tant l’échec était perceptible sans longue vue, de la même manière que la question des fonds disponibles au studio.

Il faut croire que Fntastic a vu plus grand qu’à l’accoutumée, et c’est en tentant de voler trop haut que son ambition s’est coupée les ailes. The Day Before a subi « l’effet Gollum » et a même réussi à battre le record du titre sorti en mai dernier, qui avait vu ses papas arrêter les jeux vidéo et ses notes tomber au plus bas. Alors voilà, clap de fin pour Fntastic. Il semblerait qu’en voulant baptiser leur jeu « Le jour d’avant », le studio ait définitivement mis fin au jour d’après.