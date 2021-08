Doit-on abandonner Abandoned ? Retour sur le fiasco

Il faut parfois savoir raison garder, se tempérer et admettre qu’il est fort probable que l’on se soit trompé ou tout simplement emballé pour rien. Abandoned, vous savez le fameux jeu Silent Hill/Metal Gear caché de Hideo Kojima qui fait tant parler de lui depuis quelques semaines, a connu un énième fiasco retentissant.

Pour ceux qui habiteraient dans une grotte nichée dans le Gers loin des vents et tempêtes des réseaux sociaux, on parle là d’un jeu indépendant annoncé en avril dernier via un simple poste sur le PlayStation Blog, qui se veut réaliste et horrifique, tout en affichant tête haute être aussi un jeu de survie. Il est développé par Blue Box Games Studio, un petit collectif basé aux Pays-Bas et qui n’a que très (trop) peu fait parler de lui.

Une sorte d’expérience horrifique (The Haunting: Blood Water Curse) inspirée par Project Zero est bien sortie en early access de leurs insondables tuyaux en décembre dernier sur Steam, mais l’on a appris que cette dernière a depuis été récupérée par une autre boite tout aussi obscure du nom de CREATEQ Interactive. Autant dire que le jeu en question est possiblement une purge comme on en fait que trop si l’on en croit les nombreuses vidéos sorties ici et là sur la toile.

Et si on vous parle aujourd’hui du studio et d’Abandoned, c’est parce qu’il faut bien avouer que les mystères qui entourent l’un comme l’autre sont pour le moins intriguants. Depuis son annonce, de nombreux joueurs et détectives privés en herbe voient en ce jeu ce qu’il n’est probablement pas, c’est-à-dire un AAA lié de près ou de loin à Hideo Kojima et qui pourrait être un futur épisode de Silent Hill ou de Metal Gear.

Alors on ne va pas revenir sur le pourquoi du comment de toutes ces folles théories, un article prévu à cet effet vous en dis déjà pas mal (voir ci-dessous), mais on va plutôt d’attarder sur le lancement raté (et avorté ?) de l’application “realtime experience” qui était enfin sensée nous donner des réponses aux nombreuses questions.

D’ailleurs, le fait même que Blue Box et Sony décident d’un commun accord d’offrir à Abandoned un premier vrai teaser de la sorte a continué d’alimenter tous les fantasmes autour de sa conception. Parce qu’une telle exposition offerte à un indépendant qui n’a rien prouvé, en lui proposant d’utiliser un outil qui jusqu’à présent ne l’a pas été est peu habituelle.

Hasan Kahraman, fondateur de Blue Box et seul visage que l’on connait du studio, a d’ailleurs le 9 août dernier lâché une bombe sur les réseaux sociaux en indiquant que le teaser serait fou et qu’il marquerait un grand moment pour les fans PlayStation.

You have no idea! It will be mindblowing! Even if it is short! This is a great time for PlayStation fans! — Hasan Kahraman (@HasanEKahraman) August 9, 2021

De quoi mettre l’eau à la bouche pour une application qui devait théoriquement être praticable le 10 août à 21h CET. Un lancement simultané dans le monde entier qui se voulait être un grand événement, et qui donna finalement un gros plouf. Un Silent Hill qui se rate dès son annonce ? Serait-ce possible ? Serait-ce là un écho au passé et à la disparition de l’un des jeux les plus attendus il y a quelques années maintenant ?

Car le nom même “Abandoned” sonne comme un rappel à l’annulation de Silent Hills. Alors oui, Blue Box a infirmé tout ceci, tardivement certes, mais l’a bien fait. Au travers d’un tweet ou d’une intervention maladroite de Kahraman, mais ni Sony, ni Mister Kojima ou encore Konami, ne sont intervenus pour prêter main forte au studio.

Bien au contraire, le génie japonais en a clairement joué, alors que même Norman Reedus (The Walking Dead, Death Stranding et… P.T.) a amusé la galerie sur Instagram via une vidéo dans laquelle il côtoie un certain lapin rose. Ce qui a encore plus semé le trouble.

Ajoutez à tout ceci une image pour teaser l’application qui renvoie à Metal Gear Solid, ou encore une vidéo de 5 secondes lâchée sur le compte Twitter du studio qui a affolé les réseaux, car tout le monde y a vu les chaussures, le jean et la veste de James Sunderland dans Silent Hill 2, et vous obtenez une hype (créée artificiellement) qui n’est pas loin d’avoir atteinte son paroxysme.

Are you Ready? pic.twitter.com/4oI5FjgDFE — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) August 10, 2021

Et donc après tout ça, on avait tous, mais vraiment TOUS, hâte de voir de quoi il. On y était nous à 21h sur l’application et rien ne s’est passé. Le même message nous invitant à “revenir plus tard” s’affichait en boucle et il nous a été impossible de pouvoir enfin goûter au jeu. Pire encore, à l’heure où nous écrivons ces lignes, il est toujours impossible pour le commun des mortels de s’y adonner.

Enfin “adonner” est un grand mot, puisque le gameplay devait y être minimaliste et que l’on nous promettait une expérience très courte, mais intense. Pour le coup, ce fut plus long qu’autre chose et surtout très ennuyeux pour nous autres joueurs, comme pour Blue Box qui s’est confondu en excuses sur les réseaux sociaux, invoquant le problème technique, avant de ne plus communiquer du tout pendant de longues heures.

We will inform you once we resolved the issue. — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) August 10, 2021

Même Shuei Yoshida y est allé de son petit tweet moqueur (?) avant de retourner voir si l’herbe était plus verte sur Genshin Impact. Alors que pendant ce temps là, influenceurs, streamers, joueurs et autres essayaient de percer les mystères de ce lancement raté, ne voulant pas admettre qu’il s’agissait là d’un des plus gros ratages vus depuis longtemps et voulant à tout prix y voir la main de Kojima, l’expérience méta ultime créée par le maitre des illusions en personne.

Ils ont tout essayé. Changer la date de leur console pour qu’elle corresponde à celle de la mise en ligne de P.T, ou encore à celle de l’annulation de Silent Hills. Ils ont tenté le Konami Code, de changer toutes les langues, d’éteindre leur manette pour donner l’impression d’abandonner sur l’écran d’attente, on en passe et des meilleurs, alors que quelques personnes ont même tenté de lancer P.T sur leur PS4 pour voir s’il se passait quelque chose.

Puis plus rien, la triste réalité a rattrapé le fantasme et on s’est tous rendus compte que tout ceci était plus que prévisible, que le lancement de l’application est tout simplement un ratage et qu’il nous faudrait encore attendre avant de voir quelque chose de concret sur Abandoned, que l’on rappelle être un titre provisoire.

Alors le temps a suivi son cours et les excuses ont continué, Blue Box rappelant au passage qu’il est un petit studio, un de ceux qui cravachent et galèrent pour nous offrir un jeu à la hauteur des attentes. Alors même que le 12 août approche à grand pas et que cet article touche à sa fin, on ne peut qu’être déçu. Déçu que tout cela tourne à la mascarade.

We won't be delaying the patch to a specific date, but release it as soon as we have resolved it. On behalf of the BBGS Team and everyone involved with Abandoned, we thank you for the patience and apologize deeply for the inconvenience. — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) August 11, 2021

Sauf que le 12 août 2021 est une date anniversaire, et pas n’importe laquelle. Cela fera en effet 6 ans jour pour jour que Silent Hills a été annulé par Konami, un traumatisme pour beaucoup de fans de la licence qui voyaient en ce nouveau segment le véritable retour en force de la mythique saga.

Alors peut-être que tout ceci est prévu d’avance, que cette “expérience en temps réel” a lieu en ce moment même, que Kojima est derrière tout ça, tirant les ficelles tel un marionnettiste au sommet de son art. Peut-être que nous aurons le droit a une grosse révélation en ce 12 août, celle d’un nouveau Silent Hill développé par le génie en personne pour Sony, et qu’Abandoned fait alors bien écho à l’annulation de 2015.

Pourrait-on parler alors d’une communication incroyable, géniale, totalement folle qui a démontré que manipuler les masses est d’une simplicité inquiétante ? Pourrait-on dire que Kojima a livré ici une expérience sociale forte qui démontre le côté néfaste des réseaux sociaux, tout en pointant du doigt aussi leurs forces lorsque les gens s’unissent pour atteindre un même objectif ? Ne sont-ce pas là des thématiques de Death Stranding d’ailleurs ? L’unité des Hommes et l’universalisme.

Par contre, si par malheur le jeu n’est en fait qu’un titre indépendant ambitieux de plus fait par un petit studio perdu qui a voulu faire monter la hype en manipulant la populace, autant dire que Blue Box se fera bruler vif sur le sain bûcher des réseaux sociaux. Il faudra alors expliquer la communication trompeuse et mensongère, le silence de Sony et même du père de Metal Gear. Il faudra passer devant le tribunal du peuple et pas sûr que le studio en ressorte indemne.

Deux issues se dessinent, reste à voir laquelle sera la bonne, même si une dernière, plus sombre, se profile aussi. Celle de l’arnaque pure et dure d’un homme qui aura réussi à tromper son monde. Si c’est la cas, ce serait le plus gros canular que l’on ait connu jusqu’à présent dans l’écosystème du jeu vidéo, mais très sincèrement, on en doute beaucoup.

Pour conclure, tentons donc de répondre à la question que l’on pose dans le titre de cet article bien trop long. Doit-on abandonner Abandoned ? Non, mais abandonnons l’idée de voir en lui ce qu’il n’est pas, cela évitera une possible grosse désillusion, même si une partie de nous ne peut s’empêcher d’y croire encore… Paradoxe du joueur moderne.