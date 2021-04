Abandoned – Nouveau jeu d’horreur à venir en exclusivité sur PlayStation 5

Voilà une nouvelle qui devrait plaire aux fans d’expériences horrifiques et plus particulièrement ceux officiants sur PlayStation 5, puisque l’on parle là d’une future exclusivité pour la machine de Sony. Abandoned est donc présenté par ses développeurs, du studio néerlandais Blue Box Game Studios, comme étant un jeu d’horreur cinématique en vue subjective comprenant des séquences de shoot. On reconnait que dit comme ça, cela ne veut pas dire grand chose, alors penchons nous un peu plus sur le sujet.

L’histoire de Abandoned semble somme toute assez classique. On y incarne un dénommé Jason Longfield qui se réveil sans trop savoir comment ni pourquoi dans une étrange et inquiétante forêt, avant de se rendre compte que sa présence en ces lieux sert le sombre dessein d’une secte. Il va alors devoir tout faire pour tenter de s’échapper, survivre devenant sa seule priorité.

Au niveau du gameplay, et bien que le jeu se veuille très cinématique, on ne sait pas trop à quoi s’en tenir, si ce n’est que Blue Box met le paquet sur le réalisme et sur les conséquences de nos actions sur notre personnage aussi sommaires soient-elles. Par exemple, être à bout de souffle après un sprint ou parce que l’on a peur (il y aurait donc un système de santé mentale ?) aura pour conséquence de rendre votre visée à l’arme à feu bien moins précise, de même que de manière générale l’utilisation de l’arme sera plus lourde et lente que dans les FPS habituelles.

Un côté réaliste qui se retrouverait jusque dans l’approche que les développeurs souhaitent donner aux différentes situations que l’on peut rencontrer. Ils souhaitent que chaque décision que l’on prend, chaque coup de feu que l’on tire soient murement réfléchis et planifiés, car il n’y aurait pas le droit à l’erreur. Nous n’incarnerons pas un surhomme et on veut nous faire ressentir de la nervosité et de l’appréhension face aux différents obstacles qui se dressent sur notre route.

Toujours selon les développeurs, la puissance de la PlayStation 5 les a aidés à arriver à leur fin. On nous promet alors un niveau de détails des environnements aussi proches du réel possible, Abandoned se voulant photoréaliste, avec une 4k native maintenue à 60 images par secondes. Forcément, on ne peut juger de cela sans avoir pu mettre nos mains sur le titre, alors que le SSD permettrait lui des temps de chargement très rapide.

Aussi, la DualSense ne devrait pas être en reste. Retour haptique poussé, tiré avec une arme vide offrirait alors des sensations différentes par exemple, et on ressentirait alors chaque action que l’on effectuerait. De même que l’audio 3D aiderait non seulement à s’immerger dans cette forêt lugubre, mais aussi à nous dépatouiller des quelques ennemis qui nous barreraient la route. On pourrait les repérer et les pister rien qu’à l’écoute.

Enfin, Abandoned semble réjouissant, du moins sur le papier, et bien que Blue Box ait envie de nous montrer quelques séquences de gameplay, le studio pense qu’il est encore un peu tôt. Néanmoins, cette exclusivité PS5 qui devrait sortir d’ici la fin de l’année se montre un peu dans un court teaser pour célébrer son annonce. Affaire à suivre.