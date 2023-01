The Day Before ne sortira pas tout de suite, voire pas du tout ?

The Day Before, ambitieux MMO de survie en territoire post-apocalyptique infesté de zombie, a disparu de Steam. Le jeu était pourtant l’un des plus « wishlistés » de la boutique, mais cela ne l’a pas empêché d’être délisté. D’après Fntastic, le développeur du jeu, une dispute de copyright serait à l’origine de ce retrait des rayons. Dans un communiqué sur Twitter, le développeur a ainsi révélé qu’un individu se serait plaint pour atteinte aux droits d’auteurs, et aurait obtenu le retrait du jeu de la plateforme. Toujours d’après Fntastic, cet individu aurait déposé les droits sur le titre The Day Before peu de temps après que le jeu avait été annoncé, en janvier 2021. Ce qui signifie que les auteurs du jeu ne l’avaient pas encore fait…

The Day Before, prévu à l’origine pour 2022, avait déjà été repoussé une première fois à mars 2023 pour migrer vers Unreal Engine 5. L’imbroglio juridique d’aujourd’hui a provoqué un nouveau report à novembre 2023 cette fois. Sauf que certains commencent à douter : le jeu sortira-t-il un jour ? Et d’ailleurs, existe-t-il vraiment ?

Il y a quelques jours déjà, la rumeur d’un « fake » était montée sur Twitter, trouvant son origine directement chez les modérateurs du serveur Discord du jeu, qui s’étonnaient que personne n’avait encore vu de gameplay (le jeu devait alors sortir deux mois plus tard seulement). Même si on ne voit pas bien l’intérêt de monter une telle opération, des questions se posent tout de même à la lumière de la situation actuelle.

Il est plus que probable qu’un petit malin ait noté que la marque n’avait pas été déposée au moment de la première présentation du jeu, et s’est empressé de le faire en espérant pouvoir en tirer un petit billet en la revendant ensuite aux studios. Cependant, cela met l’accent sur le sérieux et le crédit à accorder à Fntastic, qui aurait alors négligé un aspect important du développement d’un jeu. Et cela remet aussi en question les attentes qu’on a pour The Day Before… Au fait, quelqu’un a des nouvelles d’Abandoned ?