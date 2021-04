The Day Before et ses 13 minutes de gameplay zombiesques inédites !

The Day Before est un MMO/survie se déroulant dans un futur post-apocalyptique dans lequel le monde est tombé aux mains de vils zombies recherchant constamment quelques morceaux de cervelles bien fraiches à dévorer. Développé par le petit studio russe FNTASTIC dont les locaux sont situés dans la ville la plus froide du monde, à savoir Iakoutsk, ce nouvel étalon du jeu massivement multijoueur a bénéficié d’un bon petit buzz depuis son annonce début février dernier.

Il faut dire qu’avec son côté The Division, visible aussi bien du côté du gameplay que dans l’artistique, il a et intrigue d’ailleurs toujours autant, sans pour autant que l’on puisse affirmer qu’il s’agit là d’une future bombe du genre MMO. Il est clair que les inspirations du studio se ressentent, car si on met de côté le jeu d’Ubisoft, comment ne pas penser à The Last of Us ou encore Days Gone lors que l’on voit tourner The Day Before ?

Cependant, s’inspirer de son voisin est monnaie courante dans l’industrie du jeu vidéo et culturelle d’une manière quasi générale, et ce n’est pas forcément rédhibitoire quant à la qualité ou non d’un produit, tant que cela est justifié et que le jeu emprunteur garde aussi sa propre identité. Il semblerait que The Day Before soit dans cette catégorie, mais encore une fois, ne nous avançons pas trop.

Pourtant, plus on en voit, plus on a envie de mettre nos mains dessus, voyez là autant une curiosité professionnelle que personnelle, car c’est qu’il met vraiment l’eau à la bouche ce bougre de jeu. Une fois de plus on s’est laissé happé par une séquence de gameplay, celle qui a été diffusée en exclusivité par IGN hier et qui dure environ 13 minutes.

Que ce soit en termes d’ambiance, de direction artistique, de qualité technique, dans son gameplay, très classique, mais diablement efficace que de par son côté MMO en monde ouvert dans un royaume dominé par les morts, on ne peut que fondre de désir en voyant The Day Before. Mais encore une fois et parce que trop habitué que nous sommes des déceptions, calmons tout de même nos ardeurs et attendons une alpha ou une bêta pour nous faire une idée plus précise de ce qu’il vaut réellement.

En attendant, il est toujours bon de rappeler que pour le moment The Day Before n’est prévu que sur PC via Steam et n’a pas de date de sortie encore actée, mais on peut toujours se consoler avec la nouvelle bande-annonce de gameplay ci-dessous. Bon visionnage !