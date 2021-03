The Day Before – Un monde hostile où vous devrez survivre à tout prix

Le studio de développement Fntastic était, il y a encore quelques temps, sans grande renom parmi l’industrie vidéoludique jusqu’à l’apparition de séquences de gameplay de leur futur jeu. Les développeurs auront fait forte impression avec l’annonce de The Day Before. Il faut dire que le jeu, en plus d’être visuellement bluffant, nous fait de bien belles promesses. On parle ici d’un MMO de survie en open-world, un monde post-apocalyptique où les dangers sont légion et où vous devrez être vigilant et coopérer pour survivre fasse aux zombies, au climat et aux autres joueurs.

Les développeurs communiquent régulièrement à propos de leur jeu et nous avons pu en savoir plus, il y a quelques jours par le biais d’interviews, sur le futur de son contenu. En termes de scénario, on évoluera dans une Amérique décimée par un virus changeant sa population en hordes de morts-vivants, rien de très original. En revanche, vos ennemis ne seront pas seulement les infectés mais aussi les autres joueurs, et ils pourront coopérer avec vous comme vous poignarder dans le dos et piller votre équipement. De quoi vous rendre anxieux à l’idée de faire confiance au premier venu.

La survie sera un point clé de votre expérience de jeu, comme l’indique le HUD de votre personnage avec la gestion de différents paramètres tels que la soif, la chaleur et l’énergie. À cela s’ajoute un système de climat, pouvant jouer en votre faveur tout comme vous obliger à vous abriter rapidement en cas de tempêtes imprévisibles.

Au sujet du monde ouvert, nous n’en connaissons pas encore son ampleur mais il est décrit comme un vaste monde que l’on pourra parcourir, à pied ou avec différents véhicules, sans aucun temps de chargements. L’accent sera tout de même mis sur les grandes villes et leurs alentours.

Du contenu PVE est d’ores et déjà prévu, il vous sera possible de dialoguer avec différents PNJ et ainsi obtenir des quêtes ainsi que diverses informations sur l’univers qui vous entoure telles que l’exploration possible d’un mystérieux complexe de laboratoires appartenant à une société dénommée Azure Initiatives.

Côté gameplay, il s’agira d’une orientation vers un jeu de tir à la troisième personne. Il n’y aura ni système de niveau ni rareté d’armes en couleurs tel qu’on le connait dans l’univers des MMO, le studio souhaitant une approche différente et plus réaliste de son jeu. C’est ici un système de réputation au sein du camp des survivants qui viendra se mettre en place, mais nous n’avons pas plus d’information à ce sujet pour le moment.

Enfin, si’l est un point que l’on peut noter, c’est bien les graphismes que nous montrent les premières vidéos dévoilées. Visuellement remarquable, on peut se demander si nous aurons réellement droit à un niveau de rendu visuel aussi impeccable ou si’l s’agit plus de bluffer les futurs joueurs en attendant un downgrade graphique pour sa sortie.

Fntastic montre son envie de faire de son jeu une première dans le genre tant il regroupe différents aspects de multiples styles. Sur le papier, le studio nous promet une grande variété d’éléments prometteurs et espérons-le, réalisables sans contrepartie. Car nous sommes en droit de nous demander si tout cela n’est pas trop beau pour être vrai. En attendant d’en savoir plus, sachez qu’à l’heure actuelle, The Day Before n’est annoncé que sur PC via Steam. Toutefois, le studio considère la possibilité d’adapter son jeu sur les consoles de nouvelle génération.