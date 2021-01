La série HBO de The Last of Us est déjà en perdition ?

Depuis quelques années maintenant le cinéma s’intéresse de très près à l’univers vidéoludique, on en veut pour preuve les nombreux films/séries sortis ou en préparation tels qu’Assassin’s Creed ou Prince of Persia. Il n’est donc pas étonnant de voir certaines des plus grandes œuvres du jeu vidéo être utilisées par les studios, et c’est notamment le cas de The last Of Us qui fait l’objet d’une série au même titre que The Witcher. Pourtant, les choses ne semblent pas se passer dans les meilleures conditions puisque la série vient de perdre son réalisateur.

L’annonce semblait pourtant être prometteuse au premier abord puisque durant l’été 2020, nous avions eu la chance de découvrir que ce serait Johan Renck qui serait en charge de la mise en scène de la série. Malheureusement, suite à des problèmes de compagnies, le metteur en scène de l’excellente série Chernobyl à dû quitter le projet avant ses débuts, laissant derrière lui Craig Mazin avec qui il avait déjà travaillé sur Chernobyl, justement.

Doit-on s’attendre au même cauchemar que pour le film Uncharted, qui a du mal à garder ses réalisateurs ? Pour l’instant la réponse semble être non, puisque HBO à d’ores et déjà trouvé un remplaçant pour sa série en la personne de Kantemir Balagov. Ce réalisateur russe à l’origine de Tesnota (alias Closeness en anglais) et Une Grande Fille, il a su attirer l’œil du cinéma qui l’a récompensé au festival de Cannes de 2019 dans la catégorie “Un certain regard” qui récompense la réalisation la plus audacieuse.

Bien que Johan Renck ait su nous convaincre avec l’ambiance de Tchernobyl criante de vérité et qui correspondait très bien à l’univers de The Last of Us, rappelons que Balagov est connu pour son très bon traitement des personnages et de leurs relations, un aspect essentiel de l’œuvre de Naughty Dog. Reste à savoir s’il arrivera à créer une cohésion d’équipe avec le reste du staff, notamment avec le grand Neil Druckmann qui supervise la série. Mais encore une question se pose, qui incarnera nos deux protagonistes ?

Bien qu’aucune réponse ne soit encore donnée à ce sujet, de nombreux internautes ont laissé voguer leur imagination et ont même proposé des trailers pour le moins convaincants. On vous laisse découvrir celui qui nous a semblé le plus attirant.