The Day Before – Le MMO se dote d’un nouveau moteur au prix d’un report

La plastique de The Day Before, le MMO de survie de Fntastic ne laisse personne indifférent. Le jeu le plus « wishlisté » de Steam va encore se faire désirer puisque le titre va passer sous le moteur Unreal Engine 5 et de ce fait, voit sa sortie décalée au 1er mars 2023.

Prévu initialement pour le 21 juin 2022, le jeu vous plonge dans une Amérique meurtrie, ravagée par une pandémie (tiens donc…). Dans ce monde, vous devrez faire face à des infectés sanguinaires et à des survivants prêts à tout pour s’emparer de ressources diverses. Le MMO en monde ouvert souhaite proposer un gameplay riche mêlant phases de combats, récoltes, crafting et bien d’autres.

Même si la décision de passer sous le moteur Unreal Engine 5 peut paraître surprenante à un mois de la sortie du titre, elle est une conséquence du souhait que le studio a pour son titre :

La transition vers un moteur plus avancé et adapté aux mondes ouverts rendra le gameplay de The Day Before encore plus fantastique.

De nombreux studios ont déjà fait le choix d’utiliser le moteur d’Epic Games pour des titres comme Hellblade II. CD Projekt a lui aussi déjà annoncé un partenariat avec Epic Games pour le prochain jeu The Witcher. Le studio polonais apporte son expertise quant aux spécificités du monde ouvert, chose qui ne peut qu’être bénéfique et notamment pour The Day Before. Les performances du moteur du papa de Fortnite suscitent l’intérêt.

FNTASTIC a donc fait un choix réfléchi et mise plutôt sur la pérennité du jeu dans les années à venir, ce qui est essentiel pour un MMO. Le studio préfère donc miser sur un moteur qui peut être à la hauteur des ambitions de leur projet et pourrait concrétiser leurs envies. En effet, The Day Before voit les choses en très grand avec un monde ouvert « gigantesque » ainsi que plusieurs lieux comme des villes urbaines, des souterrains ou encore des campagnes.

Même si pour certains, le studio russe est trop ambitieux et que la déception est forcément présente, beaucoup s’accordent sur le fait que c’est un report utile et nécessaire.