The Quarry – L’horreur de Supermassive Games, plus ambitieuse que jamais !

Les adeptes des jeux de survival-horror attendent tous avec impatience le nouveau titre de Supermassive Games, The Quarry prévu pour le 10 juin prochain sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One. Développé à part de la fameuse Dark Pictures Anthology, The Quarry est très ambitieux et les développeurs ont mis la barre haut.

Pour rappel, The Quarry reprend la recette du studio : des jeunes que l’on contrôlera à tour de rôle embarqués dans une histoire digne des slashers des années 80 et 90. Pour survivre, il faudra donc faire des choix qui influeront directement sur l’histoire et le destin des personnages, le fameux « effet papillon ». Tenez-vous bien, vos choix peuvent vous mener à 186 fins différentes !

L’histoire prend place dans le camp d’été Hackett’Quarry alors que les moniteurs s’apprêtent à entamer leur dernière nuit sur place. Pour marquer le coup, ils décident de faire une fête contre l’indication du shérif local incarné par David Arquette (Dewey dans Scream). Ils se retrouvent alors vite poursuivis par de nombreux individus qui ne leurs souhaitent que de terribles souffrances et la mort.

Nous avons élaboré 186 fins différentes pour ces personnages et pas seulement “vivants” ou “morts”… Les histoires qu’ils ont en cours de route sont extrêmement variées. » – Will Byles, réalisateur de The Quarry.

Supermassive Games met donc la barre très haut pour marquer le genre narratif. Le joueur peut faire ses propres choix à partir des éléments que l’histoire lui donne. Un casse-tête pour les joueurs qui sont responsables du destin des personnages mais également pour les concepteurs au niveau de l’écriture scénario dont les embranchements seraient « un cauchemar mathématique ». Il en va de même pour les acteurs dont certains sont issus des films d’horreur des années 90. Le jeu reposant essentiellement sur la motion capture, les séances de tournages sont intenses. Il faut bien les tourner ces 186 fins…

On peut se questionner sur de la réelle utilité d’avoir autant (trop ?) de « fins ». Et revient l’éternel débat autour du temps de jeu, sauf si éventuellement elles sont vraiment différentes les unes des autres et apportent une véritable plus-value au jeu. Mais cela paraît peu probable au vu des fins dans Until Dawn, ou la trilogie The Dark Pictures Anthology. On verra lorsque le titre sortira mais cela semble davantage s’apparenter à un coup marketing qu’autre chose.

Pour aller encore plus loin dans l’expérience « narrative », le titre comprendra un mode « Cinéma » où le joueur devient totalement spectateur de l’aventure qui se déroule automatiquement devant ses yeux, sans avoir à toucher la manette : reste à voir si The Quarry sera un bon « film » d’horreur ou pas…

Le jeu est d’ores et déjà en précommande sur le site internet dédié au projet, où vous pourrez retrouver tout un tas d’informations sur les personnages.