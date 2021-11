The Devil In Me – Un trailer suffocant pour la suite d’House of Ashes

The Dark Pictures Anthology poursuit son exploration de l’horreur, et après le réussi House of Ashes, dont nous vous avons dit tout le bien dont on en pense dans notre critique, sa suite s’annonce déjà, avec un titre mystérieux : The Devil in Me. Toujours réalisé par Supermassive Games, ce soft constituera la quatrième entrée dans la saga Dark Pictures.

Man of Medan et Little Hope avaient peiné à convaincre (doux euphémisme), mais House of Ashes renoue avec le succès critique. Chacune des entrées de cette série rend hommage à une frange du cinéma bis et/ou d’horreur, Man of Medan rendant grâce (comme il peut) au mythe du bateau hanté, et Little Hope à celui des sorcières de Salem (toujours sans grande réussite). Quant à House of Ashes, il s’attaquait aux légendes des créatures tapies dans le noir, tout en s’appuyant sur le mythe sumérien du démon Pazuzu.

Pour le prochain jeu de la Dark Pictures Anthology, Supermassive semble vouloir partir sur de nouveaux horizons, sans pour autant s’éloigner du cinéma de genre. D’abord révélé à celles et ceux qui ont terminé House of Ashes, en tant que scène post-générique, The Devil in Me bénéficie d’une bande-annonce en bonne et due forme diffusée sur les réseaux sociaux pour annoncer la venue prochaine de ce nouveau jeu.

Si aucune date de lancement n’a été révélée, on sait d’ores et déjà que The Devil In Me viendra mettre un terme à la « Saison Un » de The Dark Pictures Anthology (termes publicitaires asseyant une fois pour toutes les ambitions cinématographico-sériel de Supermassive Games). Le trailer diffusé par le studio ouvre la réflexion sur plusieurs champs.

Tout d’abord la bande-annonce renvoie clairement à Saw ou à Se7en, et promet déjà des confrontations face à un tueur en série, qui compare ses actes macabres à de l’art. Ensuite, la question qui se pose est de savoir si le joueur se contentera d’incarner un groupe de personnages (formule classique de The Dark Pictures) tentant d’échapper à ce tueur, où si l’opportunité sera donnée de prendre possession du rôle du tueur, ce qui changerait la donne et serait une vraie prise de risque pour Supermassive Games. Le mystère est pour l’instant complet, mais nous ne manquerons pas de lever le voile sur celui-ci dès que nous aurons plus d’informations.