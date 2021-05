The Dark Pictures Anthology: House of Ashes – Du gameplay pour l’expédition claustro

Tout bon amateur de cinéma d’horreur qui se respecte se souvient de l’expérience traumatisante que fut The Descent de Neil Marshall. Et lors de la vision du premier gameplay de The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, on ne peut qu’être frappé par la similitude entre les deux titres, les développeurs ne se privant d’ailleurs pas d’affirmer cette inspiration parmi d’autres telles que Aliens (le deuxième volet donc), Predator, mais aussi provenant de l’œuvre d’un des pères de l’horreur, à savoir H.P. Lovecraft.

Après les relatives déceptions que furent Man of Medan et Little Hope, le nouvel épisode de la série entend bien en redorer le blason grâce à une expérience qualifiée de “jeu d’horreur exploratif”.

Le pitch nous emmène en 2003, à la fin de la guerre en Irak, en compagnie de forces spéciales armées américaines. Lors d’une énième fusillade avec les belligérants adverses qui provoquent un tremblement de terre, les soldats en question vont tomber dans les ruines enfouies d’un temple sumérien. À partir de là, il s’agira pour nos cinq protagonistes (tous jouables) de coopérer et de survivre face au réveil de créatures anciennes et maléfiques, créées via la technique de motion capture afin de les rendre plus réalistes et angoissantes que jamais.

En outre, parmi les quelques nouveautés annoncées, citons pêle-mêle :

Une caméra libre à 360° permettant une exploration poussée de cet environnement étouffant (en lieu et place des plans fixes issus des précédents opus), accompagnée d’une lampe-torche – élément somme toute assez classique maintenant – afin de rajouter un jeu d’ombre et de lumière propice à l’instauration d’une ambiance pesante.

L’existence de trois modes de difficultés (easy, medium et “no-holds-barred”) aboutissant notamment à une adéquation plus souple par rapport à l’exécution des phases de QTE, l’un des ingrédients-clés de leur gameplay, dont on pourra régler la vitesse.

Enfin, en sus des deux modes multijoueurs (en hors ligne jusqu’à 5 joueurs ou en ligne en co-op), l’aventure solo proposera elle aussi deux options distinctes. La version Curator’s cut autorisera ainsi le joueur à alterner les différents points de vue de chaque personnage, ce qui le conduira à vivre des scènes que le simple Theatrical cut ne permettra pas.

Pour leur première incursion sur les consoles de nouvelle génération, les développeurs anglais nous promettent un visuel forcément plus qualitatif (même si, à notre sens, la qualité des animations entrevues lors du trailer de gameplay, notamment faciales, souffrent de la concurrence de nombreux titres, passés et à venir) et des environnements plus variés qu’il n’y parait.

Si le titre semble donc a priori un mélange agréable entre diverses références, autant vidéoludiques que cinématographiques, c’est davantage au niveau de l’atmosphère globale et d’une mise en tension permanente qu’il peut tirer son épingle du jeu. On espère ainsi avoir autre chose que du shoot à la pelle, à l’instar de cette séquence de gameplay qu’on aperçoit à la fin de la vidéo, où notre personnage vient en aide à un autre soldat blessé en tentant de contenir l’hémorragie, pendant que les créatures tapies dans l’ombre rôdent autour de nous après avoir fauchées une autre de nos camarades : intense !

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes est attendu pour la fin d’année 2021 sur PC, Xbox One, PS4, Xbox Series et PS5.