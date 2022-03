Supermassive Games continue d’explorer les méandres de l’horreur avec The Quarry

Supermassive Games. Studio anglais basé dans la charmante petite bourgade anglaise de Guildford et spécialisé dans le film interactif d’horreur va cette année encore nous livrer un nouvel écueil horrifique nous faisant incarner une tripotée de teenagers aux hormones hyperactives avec non pas un, mais bien deux jeux. Si l’on savait déjà que la conclusion à la fameuse et bancale The Dark Pictures Anthology arriverait aux alentours d’Halloween, quelle ne fut pas notre surprise à la découverte il y a quelques jours d’un certain The Quarry édité par 2K Games.

Annonce surprise, The Quarry a donc été développé en parallèle de la Dark Pictures Anthology, chose assez surprenante, mais qui pourrait expliquer bien des choses, et est donc attendu pour sortir le 10 juin prochain sur consoles et PC. Si vous vous demandez pourquoi cela nous surprend, c’est tout simplement parce que Supermassive ne fait pas non plus partie de ces studios machine à gaz pouvant scinder en plusieurs unités distinctes leurs équipes pour travailler sur différents projets à la fois. Et nous nous demandons si la piètre qualité de certaines de leurs productions ces dernières années n’est justement pas due à la multiplicité des jeux en développement, car même si l’on parle là de films interactifs, cela ne veut pas dire qu’ils s’écrivent et se produisent en un rien de temps.

Passé cette petite réflexion qui mériterait un petit article bien plus réfléchi, attardons nous maintenant sur ce qui nous intéresse aujourd’hui, à savoir The Quarry. Se présentant comme un slasher tout ce qu’il y a de plus classique, même s’il ne faut pas oublier que Supermassive est adepte du surnaturel, le jeu prend place dans le camp d’été Hackett’s Quarry alors que les moniteurs entament leur dernière nuit sur place. Décidant, contre l’avis du shérif local incarné par nul autre que David Arquette, de festoyer pour marquer le coup, ils se retrouvent vite poursuivis par de sombres individus qui ne souhaitent qu’une seule chose : les mettre à mort dans de terribles souffrances.

Comme il est de coutume dans ce genre d’exercice et surtout lorsque l’on parle d’un jeu développé par le studio anglais, on y retrouve quelques clichés du film d’horreur qui ne pourront que faire frétiller les fans du genre. Que ce soit le cadre, l’époque, le casting ou encore l’intrigue de départ, tout nous renvoie aux heures les plus belles du slasher avec en point d’orgue un certain Vendredi 13. Néanmoins et vu la mise en avant sur les différentes images promotionnelles du jeu, nous ne serions pas surpris d’y trouver quelques loups garous, car cette énorme pleine lune qui jalonnent les visuels ne passe pas vraiment inaperçu et pourrait être un indice de la véritable menace que nous aurons à affronter. En tout cas au vu du pédigrée du studio, cela ne nous étonnerait nullement.

Qu’en attendre alors ? Au vu du trailer diffusé, l’on peut espérer un titre se voulant plus proche de Until Dawn que des trois volets de la Dark Pictures Anthology sortis jusqu’alors et ce n’est franchement pas pour nous déplaire tant l’écart qualitatif entre le jeu édité par Sony et ceux par Bandai est énorme. Vous l’aurez compris, nous ne sommes pas des fans absolus de ces derniers et il vous suffit de faire un petit tour sur nos différentes critiques pour vous en convaincre, même si le dernier épisode paru, House of Ashes, était selon nous un chouïa plus réussi.

Retrouver alors le ton et une réalisation semblant plus propres et proches de Until Dawn nous enchante particulièrement. Car n’oublions pas que sous ses airs de slasher lambda, il avait su surprendre son monde de par son scénario, la qualité de sa narration et son rythme globalement bon. Reste la question du gameplay, car là forcément on ne s’attend pas à monts et merveilles et The Quarry semble bien parti pour reprendre la formule habituelle, à savoir nous proposer d’incarner différents personnages et de faire des choix qui décideront ou non de leur mort. À noter que le tout sera jouable en solo ou en coopération en ligne et que le mode canapé pour le jeu à plusieurs en local sera aussi de la partie.

Pour conclure, un petit mot sur l’imposant et bon casting se doit d’être d’être donné avant de conclure, car outre David Arquette (Dewey dans Scream), on pourra aussi y retrouver l’immense Lance Henriksen (Aliens, Terminator, Un après-midi de chien), la talentueuse Lin Shaye (saga Insidious), Justice Smith (Detective Pikachu, The Get Down) ou encore Ted Raimi, figure que vous connaissez surement pour de nombreux seconds rôles notamment dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi ou encore dans la série Xena, la guerrière.

N’oublions pas non plus de mentionner Grace Zabriskie ou encore Ethan Suplee, deux noms plutôt connus. Le reste du cast se compose de jeunes figures avec plus ou moins sur le devant de la scène avec en tête de liste Siobhan Williams, suivie par Ariel Winter, Brenda Song, Evan Evagora, Halston Sage, Miles Robbins, Skyler Gisondo et Zach Tinker. Un fort joli casting donc que vous pourrez retrouver dans le trailer ci-dessous.