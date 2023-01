Beyond Good and Evil 2 respire encore

Annoncé depuis belles lurettes, l’arlésienne qu’est devenu Beyond Good and Evil 2 ne cesse de susciter à la fois l’espoir et la circonspection. Préquel d’un des titres les plus appréciés (et sous-côté, disons-le) de la sixième génération de consoles, le jeu aura fait un grand retour sur le devant de la scène lors de l’E3 2017, avant de couper court à presque toute forme de communication, pourtant attendues de pied ferme par les joueurs.

Le départ du papa de Rayman et du premier Beyond Good and Evil, Michel Ancel, n’aura certainement pas aidé les joueurs à se sentir rassurés quant à la bonne tenue du projet, ou même à croire à la cohérence de l’univers que la présence du monsieur promettait. Et avec la situation d’Ubisoft qui se dégrade de semaines en semaines, alliant chute en bourse, rumeurs de rachat, échecs commerciaux (mais pas forcément critiques), reports répétés et projets annulés, tout portait à croire que le prochain sur la liste serait sûrement Beyond Good and Evil 2.

Cependant, il semblerait que le titre ne soit pas prêt d’interrompre son développement. En effet, selon nos confrères d’Eurogamer, les studios Montpelliérain et Bordelais d’Ubisoft seraient toujours au travail sur le titre. Même si Ubisoft Bordeaux a actuellement la lourde tâche de finaliser Assassin’s Creed Mirage, cela n’impacterait Beyond Good ans Evil 2 qui serait, comme le porte-parole du studio l’annonce, toujours en cours de conception :

Le développement de Beyond Good and Evil 2 est en cours et l’équipe travaille d’arrache-pied pour tenir sa promesse ambitieuse.

Beyond Good and Evil 2 ne ferait donc pas parti de la liste des projets jetés à la poubelle par la maison-mère, quand bien même elle prendrait l’eau. Reste à savoir si le titre se situe sur de bons rails, ou s’il est maintenu en vie artificiellement. En effet, des bruits de couloirs laissaient à penser que le développement était chaotique, avec ou sans Michel Ancel. Espérons que, si nombreux soient les obstacles, ils n’entacheront pas la qualité du jeu final, s’il vient à sortir un jour.