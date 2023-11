The Day Before – Et un report de plus

Si The Day Before de Fntastic devait initialement sortir en juin 2022, on ne peut que constater que ce n’est toujours pas pour demain. Pour la quatrième fois, la version early access du jeu est reportée au 7 décembre 2023. Car oui, le jeu ne semble toujours pas terminé et c’est donc seulement une version anticipée qui est proposée pour l’instant. Autre problème : le jeu ne semble plus d’actualité sur les versions consoles, car juste une sortie sur PC est désormais prévue.

The Day Before avait suscité beaucoup de passion lors des premières images dévoilées : effets de lumière impressionnants pour l’époque, gameplay permissif rappelant The Last of Us, le tout dans un scope MMO, les pupilles étaient toutes ouïes (dans la mesure du possible). Mais le soufflet est quelque peu retombé depuis avec les différents problèmes rencontrés par le le jeu et son studio : droit d’auteur sur le nom du jeu, plagiat de trailer, downgrades successifs… La confiance s’est érodée.

Avec un nouveau trailer qui laisse tout le monde sur sa faim : des activités peu nombreuses, des phases de gameplay peu originales (si The Division était une influence certaine, on a ici du mal à faire la différence) et surtout un trailer final qui montre principalement des navigations dans des menus, la communication laisse à désirer.

Nuançons tout de même : on peut comprendre que le petit studio souhaite décaler la sortie de son tout premier gros jeu pour ne pas faire face à un mastodonte comme Call of Duty: Modern Warfare III prévu pour le 8 novembre. Toutefois, l’exaspération monte encore d’un cran à force de voir ce jeu reporté si peu de temps avant la sortie, sortie qui prend des airs de tunnel sans fin.

En ce qui concerne les bons points, peu nombreux, on constate que des véhicules seront à l’honneur et que les fans de housing pourront pleinement s’épanouir dans l’univers post-apo promis. Rien d’absolument transcendant et d’original pour un MMO, mais chaque bon point doit être distribué, surtout lorsque le jeu peine à relever la barre.

Avec ce report, un communiqué de presse a également été ajouté pour clarifier l’état des choses. Toutefois, sur des points qu’on aimerait beaucoup plus clairs, comme la sortie de la version intégrale, le communiqué reste assez vague. Cette communication emploie même des termes assez creux pour légitimer la création d’une version en Early Access, la raison étant le manque d’expérience du studio, chose que l’on peut comprendre, mais cela paraît assez léger.

Pour terminer, on sait que le studio n’est plus à un scandale près. Certains montrent déjà une ressemblance confondante entre le trailer de GTA V et le dernier trailer de The Day Before… Le plagiat de The Last of US et de Call of Duty étant de l’histoire ancienne, pourquoi ne pas continuer ?