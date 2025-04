Fortnite – La galaxie lointaine s’invite avec l’arc Bataille Galactique

Fortnite s’apprête à vivre sa toute première saison 100 % Star Wars : baptisée « Bataille Galactique », cette nouvelle étape du Chapitre 6 de la saison 3 a été dévoilée ce week-end lors de la Star Wars Celebration qui se tenait au Japon. Prévue pour être lancée le 2 mai 2025, cette saison inédite se déclinera en cinq parties narratives étalées sur plus d’un mois, avec pour point d’orgue un événement live. Petit tour d’horizon donc des révélations autour de cette ambitieuse nouvelle collaboration pour le jeu free-to-play d’Epic.

Une saga galactique en cinq parties

Contrairement aux événements temporaires passés, cette saison ne se contente pas de quelques skins ou clins d’œil ; elle s’articulera entièrement autour d’un arc narratif complet, découpé en cinq chapitres, avec des moments forts à intervalles réguliers. De l’invasion impériale à la montée des Mandaloriens, en passant par une attaque de Star Destroyers et une mission périlleuse sur l’Étoile de la Mort, chaque phase viendra étoffer l’expérience jusqu’à un événement live final, prévu pour le mois de juin. Epic Games promet une implication totale des joueurs dans cette fresque galactique, avec des enjeux « à l’échelle de la galaxie » et une mise en scène digne des meilleurs moments de Fortnite.

Préparez donc votre sabre laser et votre vaisseau, car voici le calendrier des opérations galactiques qui rythmeront cette saison 100 % Star Wars :

2 mai – Imperial Takeover

8 mai – The Pull of the Force

22 mai – Mandalorian Rising

29 mai – Star Destroyer Bombardment

7 juin – Death Star Sabotage

La Revanche des Skins

Le contenu cosmétique n’est évidemment pas en reste, Fortnite oblige. Un Battle Pass entièrement dédié à Star Wars accompagnera la saison, ainsi que divers skins dans la boutique en ligne. Parmi les figures emblématiques attendues, on retrouvera l’Empereur Palpatine (Dark Sidious), Mace Windu, Captain Phasma, Poe Dameron, ainsi qu’un tout nouveau Mandalorien entièrement personnalisable. Mais la fusion entre Fortnite et la galaxie lointaine ne s’arrête pas là : Evie, personnage original du jeu d’Epic Games, se déclinera dans deux versions inédites, Jedi et Sith, tandis que le Wookiee Cuddle Team Leader viendra ajouter une touche poilue à l’ensemble.

Mais la véritable star de ce Battle Pass n’est autre que l’improbable Dark Jar Jar (Darth Jar Jar en V.O.). Vous ne rêvez pas : cette théorie farfelue bien connue des fans, suggérant que le stupide Gungan de La Menace Fantôme serait un Seigneur Noir des Sith infiltré en secret (notamment à cause de ses yeux jaunes caractéristiques des porteurs de sabres rouges), devenue source de nombreux mèmes et moqueries sur internet, prend enfin vie ici. Voir l’un des personnages les plus détestés de la franchise se transformer en un impitoyable émissaire du Côté Obscur constitue un joli clin d’œil humoristique à la communauté Star Wars.

Du shitpost au produit dérivé – le business du meme internet

Cette apparition de Dark Jar Jar illustre d’ailleurs parfaitement un phénomène de plus en plus courant dans la pop culture : la manière dont les franchises n’hésitent plus à puiser dans les blagues de niche issues d’internet pour nourrir leur univers officiel. Ce qui relevait autrefois du délire de forum ou de la vidéo parodique sur YouTube devient aujourd’hui du contenu monétisable, officialisé et souvent célébré. Les mèmes ne sont plus des fantaisies périphériques, ils deviennent des leviers d’engagement. On l’a vu avec les figurines POP! sous licences officielles s’inspirant directement de mèmes viraux (comme celle de Boromir du Seigneur des Anneaux prenant la pose du célèbre « One does not simply walk into Mordor ») ou au gag populaire des Spider-Men se pointant mutuellement, repris en live-action dans le film No Way Home.

Même Minecraft récemment à glissé un clin d’œil à Herobrine dans son adaptation ciné, sans jamais le canoniser. Ce recyclage de l’humour communautaire devient une forme de dialogue entre les créateurs et les fans, parfois ironique, mais toujours révélateur d’une époque où les licences ne peuvent plus ignorer la culture internet. Quelques fois sincère… mais souvent opportuniste. Car à trop vouloir surfer sur les tendances, certaines franchises finissent par capitaliser sur des délires qu’elles ne comprennent pas (certains se souviendront du film Morbius et de son meme “It’s Morbin’ time”, d’abord blague internet, puis réutilisé sans ironie dans une campagne promotionnelle ratée) toujours, au risque de vider la blague de sa substance d’origine.

Un X-Wing dans la main gauche, la Foudre Sith dans la droite

Côté gameplay, cette nouvelle saison de Fortnite enrichira véritablement l’expérience avec plusieurs nouveautés marquantes. Les joueurs pourront maîtriser la puissance du Côté Obscur grâce à l’éclair de Force, tandis que le retour des sabres lasers et des blasters ravira ceux désirant se la jouer Jedi ou Stormtrooper sur le champ de bataille. Mais ce n’est pas tout : la possibilité de piloter des X-Wings et des TIE Fighters promet de replonger les joueurs dans des affrontements spatiaux épiques. Et pour compléter l’arsenal, des objets mythiques comme les jetpacks mandaloriens viennent faire leur arrivée.

Même si Star Wars a déjà collaboré à de multiples reprises avec Epic depuis 2019, c’est la première fois qu’une saison entière est consacrée à la franchise. Jusqu’à présent, seul Marvel, autre licence détenue par Disney, avait eu ce privilège. Cette dixième collaboration entre Fortnite et Disney/Lucasfilm donc, marque donc un tournant : elle ne se contente pas de vendre uniquement des cosmétiques, mais propose une vraie construction narrative et ludique sur plusieurs semaines, avec des mécaniques renouvelées et une direction artistique entièrement dédiée à l’univers galactique.

Un mois d’avril sous le signe de la Force

Ce grand déploiement galactique marque un véritable réveil de la licence Star Wars dans le monde du jeu vidéo. Entre la présentation de Zero Company par Respawn, l’annonce du DLC A Pirate’s Fortune pour Outlaws, et la saison événement de Fortnite, la saga semble bien déterminée à prouver qu’elle a encore des atouts à jouer, même sans l’annonce de Jedi 3.

Après plusieurs années de désintérêt croissant côté films et séries, Star Wars semble enfin retrouver un peu de son éclat, porté par ces projets vidéoludiques excitants et une saison 2 d’Andor qu’on espère aussi réussie que la première, avec son retour sur Disney+ fin avril. Et bien sûr, côté jeu vidéo, Fortnite ouvrira le bal des festivités dès le 2 mai pour célébrer avec un léger temps d’avance un May the 4th salvateur pour une saga ayant bien besoin de reprendre du poil de la bête.